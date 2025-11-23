Antalya Gazipaşa'da Orman Yangını: Eski Okulun Çatısı Yandı

Hızlı müdahale sonucu alevler kontrol altına alındı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesine bağlı Yeni Güney Mahallesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kullanılmayan eski okul binasının çatısı yangında hasar görürken, jandarma ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

