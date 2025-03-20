Antalya Kepez'de Hurda Deposunda Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

Antalya Kepez'de Hurda Deposu Alev Alev Yandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, Altınova Düden Mahallesi Sardunya Sokak'taki bir hurda deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın Anında Yükselen Alevler Kontrol Altında

Yangın, ihbar üzerine olay yerine ulaşan polis ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü.

Yangın sonucu depoda önemli hasar meydana gelirken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde hurda deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya'nın Kepez ilçesinde hurda deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.