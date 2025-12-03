Antalya Otogarı'nda 270 kg uygunsuz et ve 5 kg köfte ele geçirildi

Antalya Otogarı'nda Kütahya'dan gelen otobüs bagajında soğuk zincire aykırı, menşei ve damga bilgisi olmayan 270 kg kırmızı et ile 5 kg köfteye el konuldu.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 11:25
Denetimde tespit

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler ile güvenlik ekipleri, Antalya Otogarı'nda gerçekleştirdikleri rutin denetimler sırasında Kütahya'dan gelen bir yolcu otobüsünün bagajında uygunsuz şartlarda taşınan kırmızı et ve köfte tespit etti.

Yapılan kontrolde soğuk zincir kurallarına aykırı, menşei belli olmayan ve resmi damga taşımayan 270 kilogram kırmızı et ile 5 kilogram köfte'ye el konuldu.

Yasal işlem ve ürünlerin akıbeti

Ele geçirilen ürünler Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirildi. Etleri uygunsuz koşullarda taşıyan otobüs firmasına Kabahatler Kanunu, Karayolları Taşıma Kanunu ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

Ürünler yapılacak incelemelerde hayvan tüketimine uygun bulunursa Antalya Doğal Yaşam Parkı'na gönderilecek; uygun değilse imha edilecek.

