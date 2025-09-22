Antalya Serik'te Orman Yangını: Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya'nın Serik ilçesindeki Bilginler Mahallesi Kısık mevkisinde çıkan orman yangınıyla ilgili bir şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı; yangında yaklaşık 4 hektar zarar gördü.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 16:58
Bilginler Mahallesi Kısık mevkisindeki yangınla ilgili son gelişme

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınına neden olduğu iddia edilen bir şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Bilginler Mahallesi Kısık mevkisindeki ormanlık alanda dün meydana geldi. Şüphelinin karakoldaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ederek müdahale etmiş ve yangın söndürülmüştü. Yapılan incelemede yaklaşık 4 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.

