Antalya'ya Yabancı Turist Akını: Sayı 15 Milyona Ulaştı

Antalya'nın Yabancı Turist Rekoru

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, Antalya'ya gelen yabancı turist sayısının 15 milyona ulaştığını açıkladı. Veriler, 16 Ekim itibarıyla Antalya ve Gazipaşa havaalanlarından elde edilen istatistiklere dayanmaktadır.

Turist Profili ve Artış Oranı

Toplantıda yaptığı konuşmada, Saatçioğlu, başarılı bir sezon geçirdiklerini vurgulayarak, "Bu yıl 15 milyon yabancı misafir ağırladık. İlk sırada 3 milyon 250 bin ile Rus turistler, ikinci sırada 2 milyon 750 bin ile Alman, ardından da 1 milyon 300 bin ile İngiliz ve 1 milyon 100 bin ile Polonyalı turistler yer aldı," dedi.

Yabancı turist sayısında gerçekleşen %7'lik artışla yıl sonunda 17 milyon turist hedefine ulaşmanın mümkün olduğunu ifade eden Saatçioğlu, bu durumu turizmin gelişimi için büyük bir fırsat olarak değerlendirdi.

Sürdürülebilirlik ve Teknolojik Yenilikler

Toplantıda ayrıca, Protel Satış Direktörü Fatih Tenel, konaklama sektöründe sürdürülebilirlik çalışmalarının önemi geçtiğimiz günlerde gündeme getirdi. Yazılım ve bulut çözümleri konusunda yapılan sunumla, sektördeki yenilikçi yaklaşımların altı çizildi.