Arakçi: Terörle mücadelede karşılıklı iş birliğine bağlıyız — Fidan ile Tahran görüşmesi

Tahran'da Fidan-Arakçi görüşmesi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran’da düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik kapsamlı değerlendirmeler yaptıklarını açıkladı. Arakçi, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve heyetiyle yapılan ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlediklerini belirtti.

Terörle mücadelede iş birliği

Arakçi, bölgesel güvenlik konularına vurgu yaparak, "Terörle mücadelede karşılıklı iş birliğine bağlıyız" ifadesini kullandı. Arakçi, İran'ın PKK'nın silahsızlandırılması sürecini ve "terörden arındırılmış bir Türkiye" hedefini desteklediğini söyledi ve bölgenin tamamen terörden arındırılması için "tüm terör örgütlerinin tasfiye edilmesi" gerektiğini kaydetti.

Ekonomik ve enerji iş birliği

İki ülke ilişkilerinin genişletilmesi gerektiğini vurgulayan Arakçi, 9’uncu Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının hazırlıklarının ele alındığını belirterek toplantının en kısa sürede yapılmasını temenni etti. Arakçi, ekonomik ve ticari alanda mevcut kapasitenin henüz tam olarak kullanılamadığını ifade etti: "Tüm çabalara ve elde edilen sonuçlara rağmen, iki ülkenin kapasitesini tam kullanmak için hala mesafe kat etmemiz gerekiyor."

Arakçi, İran’ın Türkiye’nin en güvenilir enerji tedarikçilerinden biri olduğunu vurgulayarak doğalgaz anlaşmasının uzatılmasına ve elektrik alanındaki iş birliğinin genişletilmesine hazır olduklarını söyledi. Ayrıca ticaret ve yatırımların önündeki engellerin kaldırılması gerektiğine dikkat çekildi ve bu konuların Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi ile Karma Ekonomik Komisyon çatısı altında ele alınmasında mutabık kalındı.

Sınır, ticaret ve konsolosluk adımları

Arakçi, serbest ticaret bölgeleri kurulması, yeni bir ortak sınır kapısının faaliyete geçirilmesi ve Tercihli Ticaret Anlaşması müzakereleri için teknik ve uzman düzeyinde toplantılar talep ettiklerini belirtti. Ayrıca üst düzey parlamenter temaslar ve dostluk grupları arasındaki görüşmelerin devam etmesi konusunda uzlaşı sağlandığını aktardı.

Arakçi, Van’da yeni bir Başkonsolosluk açılacağını duyurdu; bu adımın Türkiye’deki İran temsilciliklerine yenisinin eklenmesi anlamına geldiğini ve bölge illeri arasındaki iş birliğini güçlendireceğini söyledi.

Bölgesel meseleler ve uluslararası gündem

Arakçi, Filistin ve Gazze meselesinin görüşmede öne çıkan başlıklardan olduğunu belirterek Gazze’deki saldırıların durdurulması için ortak çaba gerektiğini vurguladı. İsrail rejiminin saldırılarını bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik bir tehdit olarak nitelendirdi ve Suriye ile Lübnan’daki eylemlerine karşı bölge ülkelerinin tavır alması gerektiğini ifade etti.

Kafkasya ile ilgili değerlendirmelerde ise Arakçi, barış ve istikrarın bölge ülkelerinin iş birliği ve dış müdahaleden kaçınmasıyla mümkün olacağını söyledi.

Nükleer dosya ve yaptırımlar

Toplantıda İran’ın nükleer dosyası ve ABD yaptırımlarıyla ilgili konuların da ele alındığını belirten Arakçi, Tetik Mekanizması (snapback) meselesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmeler paylaştıklarını söyledi. Arakçi, iki ülkenin iş birliğinin giderek derinleşeceğine ve önlerinde daha geniş ufukların açıldığına inandıklarını ifade etti.

İran ve Türkiye arasındaki tarihi, dini ve kültürel bağlar ile bu yılın "İran-Türkiye Kültür Yılı" ilan edilmesinin ilişkilerin önemini pekiştirdiğine değinen Arakçi, şimdiye kadar düzenlenen kültürel etkinliklerin başarıyla gerçekleştirildiğini aktardı.

