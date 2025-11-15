Araklı'da Ayı Saldırısı: 50'den Fazla Arı Kovanı Telef Oldu

Araklı'da ayı 50'den fazla kovanı telef etti

Taşgeçit Mahallesi'nde arıcının yıllara yayılan emeği bir gecede yok oldu

Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Taşgeçit Mahallesinde arıcılık yapan Ziya Kotaman'a ait arı kovanlarına gece saatlerinde ayı saldırdı.

Sabah saatlerinde kovanlarının tamamının parçalanmış olduğunu gören Kotaman, büyük şok yaşadı.

Toplamda 50’den fazla peteği bulunan Kotaman ailesi, kovanlarının kullanılamaz hale geldiğini ve arıcılıktan elde ettikleri yıllık gelirin tamamen yok olduğunu belirtti.

Yaşanan olay hakkında konuşan Kotaman, "Yılların emeği bir gecede gitti. Büyük bir yıkım yaşadık" dedi.

Bu olay, ilçede bugüne kadar kayıtlara geçen en büyük ayı saldırısı olarak kayıtlara geçti.

