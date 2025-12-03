Arap Şükrü Sokağı'nda Kaçağa Geçit Yok: Osmangazi Belediyesi Eklentileri Kaldırdı

Arap Şükrü Sokağı'nda Kaçağa Geçit Yok

Osmangazi Belediyesi, tarihi sokağın yolunu ve dokusunu korumak için müdahale etti

Osmangazi Belediyesi, kentin turizm duraklarından biri olan Arap Şükrü Sokağı'nda kamu yolunu işgal eden kaçak eklentilere karşı yıkım çalışmalarına başladı. Bölgedeki işletmeciler de talepleri doğrultusunda eklentilerinin sökümünü gerçekleştirdi.

Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 775 sayılı Gecekondu kanunu gereğince, Anıtlar Kurulu izni alınmadan yapılan ve sokağın tarihî dokusunu bozan, yaya geçişini kapatan yapıları söktü. Müdahale, hem sokak görünümünü koruma hem de ulaşım ve güvenlik erişimini sağlama amacıyla gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında ekipler, bölgenin rahatça kullanılabilmesi ve itfaiye ve ambulans gibi acil durum araçlarının geçişinin engellenmemesi için verilen süre içinde eklentilerini kaldırmayan noktalarda kontrollü yıkım uyguladı. Ekipler, önce Türk bayraklarını ve Atatürk posterlerini özenle yerlerinden alıp işletmelere teslim etti, ardından söküm işlemlerine başladı.

Bölgedeki bazı işletmeciler, kendilerine tanınan sürede eklentilerini kendi imkânlarıyla kaldırdıklarını bildirirken, belediye ekipleri de gerekli yıkım işlemlerini sürdürdü. Yapılan düzenlemelerle sokak üzerindeki işgalin kaldırıldığı ve yayaların kullanımının kolaylaştığı aktarıldı.

Mahalle sakinleri, uygulamayı olumlu karşıladı; yolun açılmasının önemine vurgu yaparak, herhangi bir olumsuz durumda acil müdahale araçlarının geçişinin hayati olduğunu belirtti. Osmangazi Belediyesi'nin düzenleme çalışmalarıyla bölgenin hem tarihî dokusu hem de güvenlik ve ulaşılabilirlik açısından korunması hedefleniyor.

