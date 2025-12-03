Arap Şükrü Sokağı'nda Kaçağa Geçit Yok: Osmangazi Belediyesi Eklentileri Kaldırdı

Osmangazi Belediyesi, Arap Şükrü Sokağı'nda kamu yolunu işgal eden kaçak eklentileri kaldırdı; işletmeciler de söküm yaptı, yol ve acil geçişler açıldı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 11:24
Arap Şükrü Sokağı'nda Kaçağa Geçit Yok: Osmangazi Belediyesi Eklentileri Kaldırdı

Arap Şükrü Sokağı'nda Kaçağa Geçit Yok

Osmangazi Belediyesi, tarihi sokağın yolunu ve dokusunu korumak için müdahale etti

Osmangazi Belediyesi, kentin turizm duraklarından biri olan Arap Şükrü Sokağı'nda kamu yolunu işgal eden kaçak eklentilere karşı yıkım çalışmalarına başladı. Bölgedeki işletmeciler de talepleri doğrultusunda eklentilerinin sökümünü gerçekleştirdi.

Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 775 sayılı Gecekondu kanunu gereğince, Anıtlar Kurulu izni alınmadan yapılan ve sokağın tarihî dokusunu bozan, yaya geçişini kapatan yapıları söktü. Müdahale, hem sokak görünümünü koruma hem de ulaşım ve güvenlik erişimini sağlama amacıyla gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında ekipler, bölgenin rahatça kullanılabilmesi ve itfaiye ve ambulans gibi acil durum araçlarının geçişinin engellenmemesi için verilen süre içinde eklentilerini kaldırmayan noktalarda kontrollü yıkım uyguladı. Ekipler, önce Türk bayraklarını ve Atatürk posterlerini özenle yerlerinden alıp işletmelere teslim etti, ardından söküm işlemlerine başladı.

Bölgedeki bazı işletmeciler, kendilerine tanınan sürede eklentilerini kendi imkânlarıyla kaldırdıklarını bildirirken, belediye ekipleri de gerekli yıkım işlemlerini sürdürdü. Yapılan düzenlemelerle sokak üzerindeki işgalin kaldırıldığı ve yayaların kullanımının kolaylaştığı aktarıldı.

Mahalle sakinleri, uygulamayı olumlu karşıladı; yolun açılmasının önemine vurgu yaparak, herhangi bir olumsuz durumda acil müdahale araçlarının geçişinin hayati olduğunu belirtti. Osmangazi Belediyesi'nin düzenleme çalışmalarıyla bölgenin hem tarihî dokusu hem de güvenlik ve ulaşılabilirlik açısından korunması hedefleniyor.

KAÇAK YAPILAŞMA İLE MÜCADELESİNİ KARARLILIKLA SÜRDÜREN OSMANGAZİ BELEDİYESİ, TARİHİ ARAP ŞÜKRÜ...

KAÇAK YAPILAŞMA İLE MÜCADELESİNİ KARARLILIKLA SÜRDÜREN OSMANGAZİ BELEDİYESİ, TARİHİ ARAP ŞÜKRÜ SOKAĞI’NDA KAMU YOLUNU İŞGAL EDEN EKLENTİLERE GEÇİT VERMEYEREK YIKIMINA BAŞLADI. BÖLGEDEKİ İŞLETMECİLER DE İSTEKLERİ DOĞRULTUSUNDA EKLENTİLERİNİN SÖKÜM İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

KAÇAK YAPILAŞMA İLE MÜCADELESİNİ KARARLILIKLA SÜRDÜREN OSMANGAZİ BELEDİYESİ, TARİHİ ARAP ŞÜKRÜ...

İLGİLİ HABERLER

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mustafa Şahin'den Dünya Engelliler Günü'nde Akülü Sandalye Desteği
2
Uludağ'da Kar Kalınlığı 6 Santimetreye Geriledi
3
Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Asiltürk 112 Çağrı Merkezi'nde Göreve Katıldı
4
Bakan Hakan Fidan Brüksel'de: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Görüştü
5
Trabzon'un 170 Yıllık Afet Gerçeği: Seller ve Heyelanlar Öne Çıkıyor
6
Aydın Valisi Yakup Canbolat: "Tüm özel bireylerimiz, bizler için birer ilham kaynağıdır"
7
Antalya'da Sigara İsteyen Çocukların Bıçaklı Saldırısı: Genç Yaralandı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde