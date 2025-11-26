Ardahan'da Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı — Vali Hayrettin Çiçek'in Değerlendirmesi

Ardahan'da Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek başkanlığında düzenlenen Emniyet ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda, 2024 ve 2025 yıllarının Ekim aylarına ait güvenlik verileri karşılaştırmalı olarak açıklandı.

Gündem maddeleri

Toplantıda; Terörle Mücadele, Asayiş Suçlarıyla Mücadele, Organize Suçlar, Uyuşturucuyla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Trafik Denetimleri ve Göç Yönetimi başlıklarında yürütülen çalışmalar ele alındı.

Vali Hayrettin Çiçek'in değerlendirmesi

Vali Hayrettin Çiçek, toplantıda Ardahan'ın asayiş açısından ülke genelinde öne çıktığını belirterek yürütülen projelere ve elde edilen sonuçlara değindi. Saha uygulamalarının ve güvenlik ekiplerinin teknik ve sayısal kapasitesinin güçlü olduğuna vurgu yaptı. Çiçek, toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

’’Ardahan’ımız, Türkiye’nin asayişi en iyi olan şehirlerinin başında gelmektedir. Tabii bu durum yalnızca ilimizin küçük olması ya da insanlarımızın mülayim karakterli olmasından kaynaklanmıyor. Bunların da etkisi elbette vardır; fakat aynı zamanda hem emniyet teşkilatımız gerek sayısal gerek teknik imkân ve kabiliyetler açısından güçlü bir durumda ve iyi bir kadroyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu da Ardahan’ımız için son derece olumlu bir tablo oluşturuyor. Başarılı işler ortaya koyuyorlar. Polhane Projesi iki yıldır Ardahan merkezde uygulanmaktadır. Bu proje sayesinde kolluk kuvvetlerimizin, polisimizin il ve ilçe merkezlerinde dokunmadığı vatandaş neredeyse kalmadı. Her bir vatandaşımıza en az bir kez gidilerek asayiş konularında rehberlik yapıldı. Bunun rakamlara yansımasını da açık şekilde gördük. Aile içi şiddet, dolandırıcılık ve uyuşturucuyla ilgili verilerde ciddi iyileşmeler sağlandı. Ardahan’ımızın kırsalındaki en önemli asayiş sorunlarından biri aile içi şiddet olaylarıdır. Bu kapsamda da çalışmalar devam etmektedir. Özellikle telefon ve bilişim yoluyla yapılan dolandırıcılık konusunda çok ciddi bir azalma söz konusu. Polhane Projesi’nin bir benzeri, jandarmamız tarafından "Kapı Kapı Jandarma Projesi" kapsamında köy ve kırsalda da uygulanıyor. Jandarma personelimiz köylerdeki vatandaşlarımızı ziyaret ederek asayiş konularında bilgilendirici rehberlikte bulunuyor. Bu çalışmalar da oldukça faydalı oldu. Kırsalda yalnızca telefonla ya da bilişim yoluyla yapılan dolandırıcılık değil, aynı zamanda hayvan hırsızlığı ve hayvan ticareti üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarında da ciddi iyileşmeler kaydedildi. Yine Jandarma Alay Komutanımızın göreve başlamasının ardından, valilik genel emriyle kırsaldaki ahırlara kamera takma zorunluluğu getirildi. Bu uygulama özellikle hayvan hırsızlığı, ot hırsızlığı ve diğer asayiş olaylarının ciddi oranda azalmasını sağladı. Güvenlik kamerası takma oranında yüzde 50’yi geçtik, hedefimiz yüzde 70’e ulaşmak. Bu uygulama caydırıcılık sağladığı gibi, herhangi bir asayiş olayında faillerin hızla tespit edilip yakalanmasını da kolaylaştırıyor. İki-üç yıl öncesine kadar hayvan hırsızlığı çok can yakıcı boyuttaydı. 2023 yılında 11 hayvan hırsızlığı olayı yaşanmıştı. Alınan tedbirler sayesinde geçen yıl bu sayı ikiye düştü. Zaman zaman teşebbüsler olsa da önüne geçiyoruz, failleri yakalıyoruz. Bu yıl da yine iki vaka yaşandı. Ardahan için bir hırsızlık olayı bile büyük bir rakamdır. Hedefimiz bunu tamamen sıfırlamak. Gayretimiz bu yönde; teşkilatımızla birlikte inşallah Ardahan’ımızı çok daha iyi bir noktaya taşıyacağız’’ dedi.

Toplantıda ele alınan projeler ve sahadaki uygulamalar, il genelindeki asayişin güçlendirilmesi ve suç oranlarının daha da azaltılması hedefi doğrultusunda izlenecek ana adımlar olarak öne çıktı.

ARDAHAN'DA ‘ASAYİŞ VE GÜVENLİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI’ DÜZENLENDİ. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)