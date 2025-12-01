Ardahan'da Kar Yağışı Kent Merkezini Beyaza Büründü

Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla kent merkezi kısa sürede beyaza büründü.

Yağışın ardından ortaya çıkan görseller şehre beyaz bir örtü kazandırdı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldüğü kentte, vatandaşlar hatıra fotoğrafı çekmeyi ihmal etmedi.

Vatandaşların Görüşleri

Ergün Yeşiltaş karın geçen yıllara göre daha geç yağdığını belirterek, ’’Bu yıl kar yağışı geçen yıllara oranla geç geldi. Ama şükür şu anda kar etkili oluyor’’ dedi.

