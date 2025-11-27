Ardahan Damal'da Kartpostallık Gün Doğumu

Gökyüzü sabahın erken saatlerinde kızıla büründü

Ardahan'ın Damal ilçesinde bu sabah gökyüzü, gün doğumuyla birlikte kızıla boyandı ve ortaya çıkan manzara mest etti.

Güneşin yüzünü gösterdiği anda oluşan kızıllık, ilçeyi adeta bir görsel şölene dönüştürdü ve ortaya çıkan kartpostallık görüntüler fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.

Gün doğumu bölgeyi ziyaret eden vatandaşları mest ediyor.

Ufuk Ürker 'Ardahan’ın Damal ilçesinde sabah saatlerinde güzel bir görüntüye şahit olduk. Damal dağlarının üzerinde ortaya çıkan bu görüntü ilçeyi adeta süslüyor' dedi.

