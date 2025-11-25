Ardahan Posof’ta Kamyon Devrildi — Sürücü Bayram Ali Aydın (59) Öldü

Ardahan Posof’ta kamyon devrildi: 1 ölü

Kaza Yurtbekler köyü mevkiinde meydana geldi

Edinilen bilgiye göre, Bayram Ali Aydın (59) idaresindeki 08 AAK 557 plakalı hafriyat kamyonu, Yurtbekler köyü mevkiinde çalışma yaparken devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan müdahalelere rağmen sürücü Bayram Ali Aydın olay yerinde hayatını kaybetti.

Ekiplerin incelemesinin ardından cenaze morga kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve yetkililer kaza nedenini araştırıyor.

ARDAHAN'DA KAMYON DEVRİLDİ; 1 ÖLÜ. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)