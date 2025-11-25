Ardahan Posof’ta Kamyon Devrildi — Sürücü Bayram Ali Aydın (59) Öldü

Ardahan’ın Posof ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü Bayram Ali Aydın (59) yaşamını yitirdi; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 21:56
Ardahan Posof’ta Kamyon Devrildi — Sürücü Bayram Ali Aydın (59) Öldü

Ardahan Posof’ta kamyon devrildi: 1 ölü

Kaza Yurtbekler köyü mevkiinde meydana geldi

Edinilen bilgiye göre, Bayram Ali Aydın (59) idaresindeki 08 AAK 557 plakalı hafriyat kamyonu, Yurtbekler köyü mevkiinde çalışma yaparken devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan müdahalelere rağmen sürücü Bayram Ali Aydın olay yerinde hayatını kaybetti.

Ekiplerin incelemesinin ardından cenaze morga kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve yetkililer kaza nedenini araştırıyor.

ARDAHAN'DA KAMYON DEVRİLDİ; 1 ÖLÜ. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

ARDAHAN'DA KAMYON DEVRİLDİ; 1 ÖLÜ. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

İLGİLİ HABERLER

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaman'da 3.79 Promil Alkollü Elektrikli Bisiklet Sürücüsü: 'Çok çirkin çıkmışım'
2
Edirne Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 Gözaltı
3
Bursa Kestel'de Lastik Patladı: Otomobil Şarampole Yuvarlandı, Sürücü Yaralandı
4
Çorum İskilip’te Motosiklet Kazası: 2 Yaralı, Plaka 19 AGH 867
5
Avcılar'da Tır Üst Geçide Çarptı; Trafik Çilesi Başladı
6
Esenyurt'ta şarjdaki elektrikli araç alev alıp patladı
7
Kocaeli Dilovası'nda feci kaza: 2 ölü

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi