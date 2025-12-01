Arnavutköy'de Baraka Yangını: Sobayı Yakarken Ölen 68 Yaşındaki Turhan Çanta

Arnavutköy'de barakada sobayı yakmaya çalışırken çıkan yangında 68 yaşındaki Turhan Çanta yaşamını yitirdi; itfaiye ve jandarma olay yerinde inceleme yaptı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 15:39
Arnavutköy'de Baraka Yangını: Sobayı Yakarken Ölen 68 Yaşındaki Turhan Çanta

Arnavutköy'de baraka yangını: Sobayı yakarken hayatını kaybetti

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Tayakadın Mahallesi Pınarbaşı Caddesi’nde bulunan bir barakada, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre yalnız yaşayan 68 yaşındaki Turhan Çanta, sobayı tutuşturmaya çalıştığı sırada alevlerin arasında kaldı.

Olayın seyri ve müdahale

Durumu gören vatandaşlar, kısa sürede jandarma ve itfaiye ekiplerini bilgilendirdi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının ardından baraka içinde yapılan incelemede Turhan Çanta’nın cansız bedenine ulaşıldı.

Barakanın alevler içinde kaldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde alevlerin hızla yayıldığı, çevredekilerin panik halinde durumu ekiplere bildirdiği ve itfaiyenin müdahalesi yer aldı.

Olay yerinde inceleme

Turhan Çanta’nın yakınları olay yerine gelerek gözyaşlarına boğuldu. Olayda görevli jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri baraka çevresinde çalışma yürüttü ve yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

İTFAİYE EKİPLERİNİN SÖNDÜRME ÇALIŞMASI

İTFAİYE EKİPLERİNİN SÖNDÜRME ÇALIŞMASI

YANGIN SONRASI BARAKANIN SON HALİ

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hong Kong'da Wang Fuk Court Yangınında Can Kaybı 151'e Yükseldi
2
Bozdoğan Belediyesi, İsmet Sezgin Lisesi’nde Çevre ve Kaldırım Çalışmasını Tamamladı
3
Birol Öztürk'ün Kitapları Storytel Kütüphanesine Eklendi
4
Selçuklu'da Atık Kumbaram Projesi Sürüyor — 2 bin 130 Ton Geri Kazanıldı
5
Karabük'te Tefecilik Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
6
Şahinbey Belediyesi Aralık Meclis Toplantısı: 13 Madde Komisyonlara Havale Edildi
7
ÜNİPERSEN Başkanı Güzel’den YÖK’e Mektup: İdari Personele Tayin Hakkı ve Tazminat Talebi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı