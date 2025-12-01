Arnavutköy'de Baraka Yangını: Sobayı Yakarken Ölen 68 Yaşındaki Turhan Çanta

Arnavutköy'de baraka yangını: Sobayı yakarken hayatını kaybetti

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Tayakadın Mahallesi Pınarbaşı Caddesi’nde bulunan bir barakada, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre yalnız yaşayan 68 yaşındaki Turhan Çanta, sobayı tutuşturmaya çalıştığı sırada alevlerin arasında kaldı.

Olayın seyri ve müdahale

Durumu gören vatandaşlar, kısa sürede jandarma ve itfaiye ekiplerini bilgilendirdi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının ardından baraka içinde yapılan incelemede Turhan Çanta’nın cansız bedenine ulaşıldı.

Barakanın alevler içinde kaldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde alevlerin hızla yayıldığı, çevredekilerin panik halinde durumu ekiplere bildirdiği ve itfaiyenin müdahalesi yer aldı.

Olay yerinde inceleme

Turhan Çanta’nın yakınları olay yerine gelerek gözyaşlarına boğuldu. Olayda görevli jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri baraka çevresinde çalışma yürüttü ve yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

İTFAİYE EKİPLERİNİN SÖNDÜRME ÇALIŞMASI