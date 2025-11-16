Arnavutköy'de Gazze Hayat Ormanı: 10 Bin Fidan Dikildi

Arnavutköy'de Filistinli çocuklar anısına 10 bin fidanla "Gazze Hayat Ormanı" oluşturuldu; törene yetkililer, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 16:33
Filistin'de hayatını kaybeden çocukların anısını yaşatmak amacıyla Arnavutköy’de 10 bin fidan dikilerek Gazze Hayat Ormanı oluşturuldu. Etkinlik, Arnavutköy Belediyesi, Orman Genel Müdürlüğü, Filistin’e Destek Platformu ve ORFAMDER iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Programa katılanlar ve açılış

Fidan dikim programına Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Arnavutköy Belediye Başkan Danışmanı Kemal Aygenli, Filistin’e Destek Platformu Başkanı Mehmet Güney, ORFAMDER Başkanı Mehmet Irız ve Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Birliği Genel Sekreteri Münir Said ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Sanat ve anma etkinlikleri

Etkinlikte Filistinli çocukların sahnelediği yöresel debka dansı ve "İnsanlık Nerede" temalı gösteriler duygusal anlara sahne oldu. Ayrıca İstanbul genelindeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen Gazze temalı resim yarışmasında dereceye giren eserler alanda sergilendi.

Konuşmalar

Kemal Aygenli konuşmasında Gazze’de yaşananlara dikkat çekerek ortak acıyı vurguladı ve "Bugün dikilen her fidan, siyonist zulme karşı bir umut ve direnişin sembolüdür" dedi. Aygenli, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu’nun dayanışma faaliyetlerine tüm imkanlarıyla destek verdiğini belirtti.

Zafer Derince ise alana ilişkin teknik bilgileri paylaşarak 6 hektarlık bir alanda endüstriyel plantasyon yapılacağını söyledi ve "Ormanlarımız yanınca yeniden dikiyoruz, bugün ise gönüllerimiz yandığı için dikiyoruz" ifadelerini kullandı.

Münir Said konuşmasında Gazze’deki saldırıları modern tarihin en büyük suçlarından biri olarak nitelendirerek, "Burada dikilen her fidan, soykırıma karşı insanlığın hafızasında yükselen bir ses olacak" dedi ve Arnavutköy Belediyesi'ne teşekkür etti.

Duygusal anlar ve kapanış

Programda, Filistin’de şehit edilen 30 bin çocukun hayallerinden ilham alınarak hazırlanan kartlar fidanlara bağlandı; etkinliğin en duygusal anlarından biri bu oldu. Etkinlik Grup Nefer’in Filistin’e adanan eserleriyle verilen konserle sona erdi.

Gazze Hayat Ormanı projesi kapsamında toplam 10 bin fidan dikildi.

