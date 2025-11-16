Arnavutköy'de 'gürültü' Kavgası: Sopalarla, Tekme ve Yumruklar

Arnavutköy'de 'gürültü' Tartışması Sopalı Kavgaya Dönüştü

Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mahallesi Gülcan Sokak'ta yaşanan olayda, iki komşu grup arasında başlayan 'ses' ve "gürültü" tartışması kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü.

Olayın Ayrıntıları

İddiaya göre taraflar arasında sözlü başlayan gerilim, kısa sürede büyüdü ve taraflar sopalar, tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Olay anına ilişkin görüntülerde çok sayıda kişinin birbirine vurduğu, çevredekilerin bağırarak müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.

Görüntüler ve Müdahale

Kavgaya ilişkin anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde tarafların birbirine karşı güç kullandığı, çevredeki kişilerin ayırmaya çalıştığı ve olayın kısa sürede sokak ortamında kontrolden çıktığı yer alıyor.

Soruşturma

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer, kavgaya karışanların tespit edilmesi ve olayın nedenine ilişkin açıklama için çalışmalarını sürdürüyor.

