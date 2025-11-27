Arnavutköy'de Kaçan Sürücü Park Halindeki Araca Çarpıp Plakasını Düşürdü

Kaza anı güvenlik kamerasında

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilin park halindeki araca çarpıp kaçtığı olayın görüntüleri ortaya çıktı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, gece saatlerinde Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki otomobil, park halindeki araca çarptıktan sonra sürücü hızla olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, kaçan aracın plakasının çarpmanın etkisiyle olay yerinde düştüğü tespit edildi. Polis ekipleri, plakadan yola çıkarak kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin park halindeki araca çarpıp hızla uzaklaştığı ve çevredeki vatandaşların olay karşısında panik yaşadığı görülüyor.

