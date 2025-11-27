Arnavutköy'de Kaçan Sürücü Park Halindeki Araca Çarpıp Plakasını Düşürdü

Arnavutköy'de gece saatlerinde bir otomobil park halindeki araca çarpıp kaçtı; sürücü plakasını düşürdü ve kaza anı kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 13:34
Arnavutköy'de Kaçan Sürücü Park Halindeki Araca Çarpıp Plakasını Düşürdü

Arnavutköy'de Kaçan Sürücü Park Halindeki Araca Çarpıp Plakasını Düşürdü

Kaza anı güvenlik kamerasında

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilin park halindeki araca çarpıp kaçtığı olayın görüntüleri ortaya çıktı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, gece saatlerinde Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki otomobil, park halindeki araca çarptıktan sonra sürücü hızla olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, kaçan aracın plakasının çarpmanın etkisiyle olay yerinde düştüğü tespit edildi. Polis ekipleri, plakadan yola çıkarak kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin park halindeki araca çarpıp hızla uzaklaştığı ve çevredeki vatandaşların olay karşısında panik yaşadığı görülüyor.

ARNAVUTKÖY İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ BİR OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTIKTAN SONRA...

ARNAVUTKÖY İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ BİR OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTIKTAN SONRA KAÇTI.

ARNAVUTKÖY İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ BİR OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTIKTAN SONRA...

İLGİLİ HABERLER

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum'da Yoğun Sis Kent Merkezini ve Ankara–Samsun Yolunu Etkiledi
2
Kayseri'de Sahte Cumhuriyet Altını Bozduran 5 Şahıs Gözaltına Alındı
3
Kadıköy Suadiye'de Kentsel Dönüşüm Krizi: Çatı Dairesi Kararı Askıda
4
Efeler'de kurye motosikleti ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
5
Kastamonu'da uyuşturucuya 15 yıl hapis cezası
6
Malatya’da 100 milyar liralık Hekimhan-Kuluncak Bağlantı Yolunda Sona Yaklaşılıyor
7
Bahçelievler'de Kentsel Dönüşüm Yıkımı: Bitişik Binada Duvar Yokluğu Ortaya Çıktı

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?