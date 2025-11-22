Arnavutköy'de Kamyon Çarpışması: Sürücü Araçta Sıkıştı

Kaza ve Kurtarma Çalışmaları

Kaza, Hadımköy İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kavşaktan çıkarak Esenyurt yönüne gitmeye çalışan Şahin Tezel yönetimindeki 34 HTU 28 plakalı kamyona, Hadımköy istikametinde seyir halinde olan Yunus Emre Dilli kontrolündeki 34 VR 7002 plakalı hafriyat kamyonu çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Şahin Tezel araç içinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yoğun çalışma sonucunda sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı sürücü, olay yerinden ambulansla hastaneye sevk edildi.

Görgü tanıkları, hafriyat kamyonunun kırmızı ışıkta durmayarak yola devam ettiğini ve kazanın bu nedenle meydana geldiğini öne sürdü. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar yol kenarındaki bariyerlere çarparak ağır hasar aldı.

Hafriyat kamyonunun yakıt deposunun hasar görmesi sonucu yola yakıt döküldü. Yol bakım ve itfaiye ekipleri, olası kayma riskine karşı bölgede temizlik ve güvenlik çalışması yürüttü.

Polis ekipleri kazayla ilgili kapsamlı inceleme başlattı. Caddenin Hadımköy istikameti trafiğe tamamen kapandı ve ekiplerin kamyonları kaldırmaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

