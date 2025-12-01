Arnavutköy'de Tır Tamirhanesi Yangını: İş Yerinde Ağır Hasar

Arnavutköy'de tır tamirhanesinde korkutan yangın

Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde sabah saatlerinde başladı

Arnavutköy'de bulunan bir tır tamirhanesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın, saat 11.00 sıralarında Boğazköy İstiklal Mahallesi Rauf Sokak'taki tamirhanede başladı.

İhbar üzerine olay yerine Arnavutköy, Sultangazi ve Başakşehir itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda ekibin müdahalesiyle alevler, çevredeki araçlara ve iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ilk anları cep telefonu kamerasıyla, itfaiye ekiplerinin çalışması ise dron kamerasıyla havadan görüntülendi. Görüntülerde alevlerin kısa sürede tamirhaneyi sardığı ve yoğun dumanın gökyüzüne yükseldiği görüldü.

Olayda yaralanma veya can kaybı olmadığı bildirildi. Ancak tamirhanede ağır maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

