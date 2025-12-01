Arpaçay'da Asayiş ve Güvenlik Toplantısı — Kaymakam Muhammed Burak Akköz Başkanlığında

Kaymakam Muhammed Burak Akköz başkanlığında Arpaçay'da düzenlenen toplantıda genel asayiş uygulamaları, kış tedbirleri ve alınacak önlemler değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 13:14
Arpaçay'da düzenlenen asayiş ve güvenlik toplantısı, Kaymakam Muhammed Burak Akköz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı Kaymakamlık Makamı’nda yapıldı.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Gökhan Gülveren ve İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Aykut Bağcı katıldı.

Toplantıda kolluk kuvvetlerince Arpaçay'da yürütülen genel asayiş-güvenlik uygulamaları, kış tedbirleri ve alınması gereken önlemler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi.

