Arpaçay'da Asayiş ve Güvenlik Toplantısı
Kaymakam Muhammed Burak Akköz başkanlığında değerlendirildi
Arpaçay'da düzenlenen asayiş ve güvenlik toplantısı, Kaymakam Muhammed Burak Akköz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı Kaymakamlık Makamı’nda yapıldı.
Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Gökhan Gülveren ve İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Aykut Bağcı katıldı.
Toplantıda kolluk kuvvetlerince Arpaçay'da yürütülen genel asayiş-güvenlik uygulamaları, kış tedbirleri ve alınması gereken önlemler kapsamlı şekilde değerlendirildi.
Yapılan değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi.
ARPAÇAY’DA ASAYİŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ(KARS-İHA)