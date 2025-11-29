Arpaçay'da KÖYDES Toplantısı: 2025 Çalışmaları ve 2026 Yatırım Planı Görüşüldü

Toplantı Detayları

Kars’ın Arpaçay ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) 2025 Yılı Olağan Meclis Toplantısı düzenlendi. Toplantı, Halk Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Kaymakam ve Birlik Başkanı Muhammed Burak Akköz başkanlık etti. Açılış ve yoklamanın ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Birlik Müdürü tarafından, 2025 yılında Birlik tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında genel bir sunum yapıldı.

Gündem ve Talepler

Toplantıda 2026 Yılı Yatırım Planı ve çalışma programı ile 2026 Yılı Bütçesi görüşüldü.

Görüşmelerin ardından Kaymakam ve Birlik Başkanı Muhammed Burak Akköz, köy muhtarlarına söz vererek taleplerini, dilek ve temennilerini dinledi.

Muhtarlar, KÖYDES kapsamında yapılan yatırımlara sahip çıkmaları istendi. Yapılan değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi.

ARPAÇAY’DA KÖYDES YATIRIMLARI MASAYA YATIRILDI(KARS-İHA)