Arpaçay'da KÖYDES Toplantısı: 2025 Çalışmaları ve 2026 Yatırım Planı Görüşüldü

Arpaçay'ta KÖYDES'in 2025 faaliyetleri değerlendirildi, 2026 yatırım planı ve bütçesi görüşüldü; muhtarlar yatırımlara sahip çıkmaya çağrıldı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 11:03
Arpaçay'da KÖYDES Toplantısı: 2025 Çalışmaları ve 2026 Yatırım Planı Görüşüldü

Arpaçay'da KÖYDES Toplantısı: 2025 Çalışmaları ve 2026 Yatırım Planı Görüşüldü

Toplantı Detayları

Kars’ın Arpaçay ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) 2025 Yılı Olağan Meclis Toplantısı düzenlendi. Toplantı, Halk Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Kaymakam ve Birlik Başkanı Muhammed Burak Akköz başkanlık etti. Açılış ve yoklamanın ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Birlik Müdürü tarafından, 2025 yılında Birlik tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında genel bir sunum yapıldı.

Gündem ve Talepler

Toplantıda 2026 Yılı Yatırım Planı ve çalışma programı ile 2026 Yılı Bütçesi görüşüldü.

Görüşmelerin ardından Kaymakam ve Birlik Başkanı Muhammed Burak Akköz, köy muhtarlarına söz vererek taleplerini, dilek ve temennilerini dinledi.

Muhtarlar, KÖYDES kapsamında yapılan yatırımlara sahip çıkmaları istendi. Yapılan değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi.

ARPAÇAY’DA KÖYDES YATIRIMLARI MASAYA YATIRILDI(KARS-İHA)

ARPAÇAY’DA KÖYDES YATIRIMLARI MASAYA YATIRILDI(KARS-İHA)

ARPAÇAY’DA KÖYDES YATIRIMLARI MASAYA YATIRILDI(KARS-İHA)

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arpaçay'da KÖYDES Toplantısı: 2025 Çalışmaları ve 2026 Yatırım Planı Görüşüldü
2
Manavgat'ta kontrolsüz kavşakta çarpışma: 1 yaralı
3
Samandağ'da Hapis Cezasıyla Aranan A.Y. Tutuklandı — 2.68 gram Esrar Ele Geçirildi
4
Adana'da Ocakbaşında İnfaz: İşyeri Sahibi Cengiz Durmaz Öldü
5
Akpınar Köyü'nde 7/24 Güvenlik: 14 Kamera ile İzleme
6
Özalp’te Kulaklı Orman Baykuşu (Asio otus) görüntülendi
7
Yenice'de anne ayı ve iki yavrusu Menderes Caddesi'nde görüntülendi

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali