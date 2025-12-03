Art Bridge International Workshop İzmir'de başladı — Sofia Kapsourou liderliğinde

Art Bridge International Workshop serisi İzmir'de başladı

Sahne Tozu Tiyatrosu, uluslararası eğitmenleri İzmir'de ağırlayacağı Art Bridge International Workshop serisinin ilk buluşmasını Yunan sanatçı Sofia Kapsourou ile gerçekleştirdi.

"Yunan Sokaklarından Modern Sanata" uygulamalı atölye

"Yunan Sokaklarından Modern Sanata" başlıklı workshop, tragedya, komedya ve Antik Yunan Tiyatrosu temelleri üzerinde yürütülen uygulamalı çalışmalarla dikkat çekti. Etkinlik, oyunculuk tekniği, beden kullanımı ve sahne disiplinine yönelik yöntemlerin paylaşıldığı yoğun katılımlı bir program olarak öne çıktı.

Eğitmenin değerlendirmesi

Program sonunda değerlendirmelerde bulunan Sofia Kapsourou, Sahne Tozu Tiyatrosu'nda oldukça verimli bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti. Kapsourou, projeye katkılarından dolayı Sahne Tozu Tiyatrosu Kurucusu Çağlar İşgören ile iş birliği sürecinde yer alan Orçun Masatçı'ya teşekkür etti.

Kapsourou, Türkçe bilmemesine rağmen izlediği "Hisseli Harikalar Kumpanyası" oyunundan etkilendiğini ifade ederek prodüksiyonun enerjisinin ve sahne yorumunun kendisini şaşırttığını söyledi.

Programın hedefi ve gelecek etkinlikler

Sahne Tozu Tiyatrosu tarafından yürütülen Art Bridge International Workshop serisi, farklı ülkelerden sanatçıları Türkiye'deki tiyatroseverlerle buluşturmayı hedefliyor. Program kapsamında İngiltere, İtalya ve Almanya'dan sanatçılar önümüzdeki aylarda İzmir'e gelerek çeşitli eğitimler verecek.

