Artrit Belirtileri Hafife Alınmamalı: Erken Tanı Önemlidir

Artrit belirtileri hafife alınmamalı

Günümüzde 200’den fazla romatizmal hastalık tanımlanmıştır. Bazıları toplumda sık görülürken bazıları nadir ortaya çıkar; yaş ve cinsiyete göre tür ve görülme sıklığı değişebilir. Bazı romatizmal hastalıklar aileden genetik geçişle de ortaya çıkabilir.

Uzman uyarısı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Romatoloji uzmanı Prof. Dr. Cemal Bes, romatizmal hastalıkların çoğunda eklemler ile kas-iskelet sisteminin etkilendiğini belirterek şunları söyledi:

"Birçok romatizmal hastalığın, ilk gözlenen ve en önemli belirtisi artrittir. Artrit eklem iltihabına verilen isimdir. Eklemlerde iltihaplanma olduğunda kişide en sık ağrı şikâyetine yol açar. Ağrı şikâyeti, eklem iltihabının olmazsa olmaz bulgusudur ancak sadece eklemde ağrı olması eklemde iltihaplanma yani artrit olduğu anlamına gelmez."

Prof. Dr. Bes, artriti olanlarda eklem ağrısına sıklıkla şişlik, kızarıklık, sıcaklık artışı ve/veya hareket kısıtlılığı gibi şikâyetlerin eşlik ettiğini, ancak her romatizmal hastalıkta eklemlerin mutlaka etkilenmediğini vurguladı: "Bazı romatizmal hastalıklarda hiç eklem bulgusu olmadan hastalık iç organ tutulumu veya damar iltihabı şeklinde ortaya çıkar."

Tedavi ve erken tanının önemi

Prof. Dr. Bes, Türkiye'de her romatizmal hastalığın en gelişmiş tedavi yöntemleriyle tedavi edilebildiğinin altını çizdi: "Artriti olan hastalarda altta yatan romatizmal hastalığın tanısının erken konması, dolayısıyla tedaviye erken başlanması hastalığın seyri ve oluşabilecek sakatlık, iş gücü kaybının önlenmesi açısından son derece önemlidir."

Bes, romatizmal hastalık tedavisinde günümüzde ilaçlara erişim açısından vatandaşların birçok ülke vatandaşından daha şanslı olduğunu belirtti.

Yaygın romatizmal hastalıklar

Romatoid artrit toplumda en sık görülen romatizmal hastalıklardan biridir. El bilekleri, el parmak eklemleri, ayak bilekleri, ayak parmak eklemleri, diz ve dirsek gibi eklemlerde şişlik, ağrı ve etkilenen eklemlerde sabah sertliğine yol açar. Bu hastalık kadınlarda daha fazlaen sık 30 ile 50 yaşları arasında ortaya çıkar. Prof. Dr. Bes, erken tanı ve tedavinin işgücü kaybı ve sakatlıkları önlemek için hayati önem taşıdığını belirtti.

Ankilozan spondilit ise kalça bölgesi ve omurgayı etkileyen bir hastalıktır; hastalar sıklıkla sabahları daha şiddetli olan bel ağrısından şikâyet eder. Bes, bu hastalığın günümüzde hem egzersiz hem de gelişmiş ilaç seçenekleri ile iyi bir şekilde tedavi edilebildiğini, tedavi edilmediğinde bazı hastalarda omurgada şekil bozukluğuna ve sakatlığa neden olabileceğini ifade etti.

Sonuç olarak, artrit belirtileri hafife alınmamalı; erken tanı ve uygun tedavi hem yaşam kalitesini korur hem de kalıcı sakatlıkları önler.

BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ ROMATOLOJİ UZMANI PROF. DR. CEMAL BES