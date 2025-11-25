Artvin'de 20'yi Aşan Dağ Keçileri Sürüsü Çoruh Nehri Kıyısında

Artvin'de 20'yi aşan dağ keçileri sürüsü, nadir görülen şekilde Çoruh Nehri kıyısına inip su içti; görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 17:00
Artvin'de 20'yi Aşan Dağ Keçileri Sürüsü Çoruh Nehri Kıyısında

Artvin'de 20'yi Aşan Dağ Keçileri Sürüsü Çoruh Nehri Kıyısında

Artvin'in doğal yaşamı, nadir bir sahneye daha ev sahipliği yaptı. Genellikle sarp kayalıklar ve yüksek rakımlı alanlarda yaşayan dağ keçileri, bu kez sürü hâlinde Çoruh Nehri kıyısına inerek su içti ve beslendi.

Görüntüler ve Tanık

Doğada karşılaşılması zor anları kayda alan içerik üreticisi Tayfun Akan, sabah saatlerinde çektiği videolarda sayısı 20'yi aşan bir keçi sürüsünün kıyıya doğru ilerlediğini aktardı. Görüntülerde sürünün uzun süre su içtiği ve ardından tekrar ormanlık ile kayalık alanlara dağıldığı görülüyor.

Sosyal Medya ve Kamuoyunun İlgisi

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi topladı ve beğeni aldı. Fotoğraf ve videolar, bölgenin zengin biyolojik çeşitliliğini bir kez daha gündeme taşıdı.

Not: Haberde yer alan kişi ve sayı bilgilerinde değişiklik yapılmamıştır.

