Artvin'de Gençler Bülbülan Karagöl'ün Buzunu Taşla Test Edip Eğlendi

Artvin’de gençler, Şavşat-Ardahan sınırındaki 3200 rakımlı Bülbülan Karagöl'ün buzunu taşla test edip üzerinde yürüyerek ve kayarak eğlendi.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:10
Şavşat-Ardahan sınırındaki gölde keyifli anlar

Artvin’de bir grup genç, Şavşat-Ardahan sınırındaki yaklaşık 3200 rakımlı Bülbülan Karagölünün tamamen buz tuttuğunu görünce göl yüzeyinde doyasıya eğlendi.

Gençler, göl üzerindeki buzun kalınlığını önce taş atarak test etti. Buzun kırılmadığını fark etmelerinin ardından yüzeyde yürüyüp kayan gençler keyifli anlar yaşadı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle göl yüzeyinde yaklaşık 35-40 santimetre kalınlığında buz tabakası oluştuğu belirtildi.

Gençlerin buz üzerindeki renkli anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıma hazır görüntüler ortaya çıktı.

