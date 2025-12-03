Artvin'de Jandarmadan Kaçakçılığa Darbe: 1 Milyon TL'lik Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Artvin İl Jandarma Komutanlığı, Kasım ayında yürüttüğü operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan kaçak ürünleri ele geçirerek, kaçakçılıkla mücadelede önemli bir başarıya imza attı.

Operasyon detayları

Çalışmalar sonucunda toplam 6 bin 960 paket kaçak sigara, 323 litre kaçak alkollü içki, 300 adet kaçak puro, 109 paket elektronik sigara tütünü, 6 adet elektronik sigara ve 1 kg sarmalık sigara tütünü ele geçirildi.

Operasyonlarda toplam 26 şüpheli yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

