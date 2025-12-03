Artvin'de Jandarmadan Kaçakçılığa Darbe: 1 Milyon TL'lik Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Artvin İl Jandarma Komutanlığı'nın Kasım operasyonlarında piyasa değeri 1 milyon TL olan kaçak ürünler ele geçirildi, 26 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 09:38
Artvin'de Jandarmadan Kaçakçılığa Darbe: 1 Milyon TL'lik Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Artvin'de Jandarmadan Kaçakçılığa Darbe: 1 Milyon TL'lik Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Artvin İl Jandarma Komutanlığı, Kasım ayında yürüttüğü operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan kaçak ürünleri ele geçirerek, kaçakçılıkla mücadelede önemli bir başarıya imza attı.

Operasyon detayları

Çalışmalar sonucunda toplam 6 bin 960 paket kaçak sigara, 323 litre kaçak alkollü içki, 300 adet kaçak puro, 109 paket elektronik sigara tütünü, 6 adet elektronik sigara ve 1 kg sarmalık sigara tütünü ele geçirildi.

Operasyonlarda toplam 26 şüpheli yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

ARTVİN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, KASIM AYINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONLARDA PİYASA DEĞERİ 1...

ARTVİN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, KASIM AYINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONLARDA PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON TL OLAN KAÇAK ÜRÜNLERİ ELE GEÇİREREK 26 ŞÜPHELİYİ YAKALADI.

ARTVİN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, KASIM AYINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONLARDA PİYASA DEĞERİ 1...

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'nin 'Kusursuz Kafe'si: 17 Down Sendromlu Çalışana İstihdam
2
Kazım Koyuncu paylaşımlarına mirasçılardan 50 bin TL telif talebi
3
Buldan'da İhramcı Devesi Dualarla Havudunu Kuşandı
4
Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 42 Şüpheli Yakalandı, 27 Tutuklandı
5
Gaziantep’te Kur’an-ı Kerim’den Etkilenen Alman Mıchaela Ingrıd Scheıthauer Müslüman Oldu
6
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Özbekistan'da: Buhara'da Mezuniyet Törenine Katıldı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde