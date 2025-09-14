Artvin'de tırın hatalı sollaması araç kamerasına yansıdı

Artvin'de Hopa-Borçka güzergahında seyir halindeki bir otomobilin, karşı yönden hatalı sollama yapan tırı fark ederek son anda durduğu anlar araç kamerasına yansıdı.

Olayın ayrıntıları

Alınan bilgiye göre, Hopa'dan Borçka'ya seyreden Artvin Çoruh Üniversitesi Şavşat Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aşkın Göktürk, karşıdan hatalı sollama yapan tırı fark ederek aracını yolun sağına manevra yapıp durdurdu. Tırın da durmasıyla olası bir kaza önlendi.

Göktürk, AA muhabirine yaşadığı anın korkusunun halen devam ettiğini belirterek, "Büyük bir kazadan son anda kurtuldum. O anı hatırladıkça ürperiyorum. Daha önce de benzer durumlarla karşılaştım. Buradan tüm sürücülere özellikle ağır vasıta kullanan sürücülere seslenmek istiyorum. Kurallara uyalım. Hız limitlerini aşmayalım, hatalı sollama yapmayalım." diye konuştu.

Yaşananlar, Göktürk'ün aracına ait kamera tarafından kaydedildi.