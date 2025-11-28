Artvin Hopa’da Maganda Kurşunu Park Halindeki Araca ve İşyerine İsabet Etti

Hopa Sanayi Sitesi'nde korkutan anlar: Yaralanan yok, soruşturma sürüyor

Edinilen bilgiye göre olay, Hopa Sanayi Sitesinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Sanayi içinde park halindeki aracın ön camına isabet eden kurşun, camı delip sekerek oto cam tamiri yapan iş yerinin içine girdi.

Olay esnasında dükkânda bulunan Kenan Can ve çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İçeri giren kurşunun masa ve tezgâhların yakınından geçmesi dikkat çekerken, şans eseri yaralanan olmadı.

Maganda kurşununun kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemezken, soruşturma sürüyor.

