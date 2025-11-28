Artvin Hopa’da Maganda Kurşunu Park Halindeki Araca ve İşyerine İsabet Etti

Hopa Sanayi Sitesi'nde park halindeki aracın camına isabet eden maganda kurşunu, sekerek oto cam tamiri yapılan iş yerine girdi; şans eseri yaralanan olmadı.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 11:27
Hopa Sanayi Sitesi'nde korkutan anlar: Yaralanan yok, soruşturma sürüyor

Edinilen bilgiye göre olay, Hopa Sanayi Sitesinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Sanayi içinde park halindeki aracın ön camına isabet eden kurşun, camı delip sekerek oto cam tamiri yapan iş yerinin içine girdi.

Olay esnasında dükkânda bulunan Kenan Can ve çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İçeri giren kurşunun masa ve tezgâhların yakınından geçmesi dikkat çekerken, şans eseri yaralanan olmadı.

Maganda kurşununun kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemezken, soruşturma sürüyor.

ARTVİN’İN HOPA İLÇESİNDE AKŞAM SAATLERİNDE MEYDANA GELEN OLAYDA, KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ YA DA KİŞİLERCE SIKILAN MAGANDA KURŞUNU ÖNCE PARK HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLİN CAMINA, ARDINDAN DA OTO CAM TAMİRCİSİ KENAN CAN’A AİT İŞYERİNE İSABET ETTİ. OLAYDA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI.

