Artvin Hopa’da Orman Yangını: 5 Hektar Zarar, Söndürme Çalışmaları Sürüyor

Artvin Hopa'da sabaha karşı başlayan örtü yangını rüzgarla büyüdü; yaklaşık 5 hektar zarar gördü, çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 13:45
Artvin Hopa’da Orman Yangını: 5 Hektar Zarar, Söndürme Çalışmaları Sürüyor

Artvin Hopa'da Orman Yangını: 5 Hektarlık Alan Zarar Gördü

Artvin’in Hopa ilçesinde sabaha karşı başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla genişleyerek yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar görmesine neden oldu. Yangın kısmen kontrol altına alınmış olmakla birlikte söndürme çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

Yangın, Hopa'ya bağlı Yoldere ve Başoba köyleri arasında, saat 04.30'da çıktığı belirtilen örtü yangını şeklinde ormanlık alana sıçradı. İlk müdahaleyi yapan ekipler, rüzgarın etkisiyle ilerleyen alevleri kontrol altına almak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Müdahale ve sevk edilen ekipler

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, yangına müdahale için sahaya 4 ilk müdahale aracı, 7 arazöz, 1 su tankeri, iş makineleri ve yaklaşık 100 personel sevk etti. Çalışmalara ayrıca AFAD koordinesinde çevre il ve ilçelerin itfaiye birimleri, İl Özel İdaresi ekipleri, HOPAK başta olmak üzere arama-kurtarma ekipleri ve vatandaşlar da destek veriyor.

Yetkililer, yangının örtü yangını şeklinde devam ettiğini, kısmen kontrol altına alınsa da bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın söndürme ve soğutma çalışmalarını zorlaştırdığını aktardı.

Muhtarın açıklaması

Başoba Köyü Muhtarı Yunus Yazıcı yaptığı açıklamada: "Yangın sabah 04.30’da başladı. Ekipler kısa sürede gelerek yangına müdahale etmeye başladı. Müdahaleler hâlen yoğun bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 5 hektarlık örtü yangını şeklinde yanmış durumda. Bölgemizde 100’e yakın ekip çalışma yapıyor. Yoldere, Çavuşlu’nun üst kısımlarında ve Başoba’nın bal ormanı dediğimiz bölgede yangın devam ediyor. Müdahaleler sürüyor, inşallah tamamen söndürülecek" dedi.

Bölgede ekiplerin hem karadan hem de iş makineleriyle yangının ilerlemesini durdurmaya yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

HOPA İLÇESİNDE SABAHA KARŞI BAŞLAYAN ORMAN YANGINI RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜYEREK GENİŞ BİR ALANA...

HOPA İLÇESİNDE SABAHA KARŞI BAŞLAYAN ORMAN YANGINI RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜYEREK GENİŞ BİR ALANA YAYILDI. KISMEN KONTROL ALTINA ALINAN YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI YOĞUN ŞEKİLDE SÜRÜYOR.

HOPA İLÇESİNDE SABAHA KARŞI BAŞLAYAN ORMAN YANGINI RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜYEREK GENİŞ BİR ALANA...

İLGİLİ HABERLER

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Marmarisli Mehmet Övet 7 Kez Ölümden Döndü: 'Talihsiz Değil Şanslıyım'
2
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'ne Özel Klip
3
İnönü Üniversitesi'nde Dijital Adab: Prof. Dr. Cihat Yaşaroğlu Yapay Zekayı Anlattı
4
Battalgazi Belediyesi Planlı Hizmetlerle Ulaşımı ve Sosyal Hayatı Güçlendiriyor
5
Heykel'de 'Meydan Kadınların' Dayanışma Pazarı İlgi Gördü
6
Diyarbakır Muradiye Mahallesi'ne Doğalgaz Çalışmaları Başladı
7
Aydın'da Alt Geçitte Araç Yangını — İtfaiye Müdahale Etti

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı