Artvin Hopa’da Orman Yangını: 5 Hektar Zarar, Söndürme Çalışmaları Sürüyor

Artvin Hopa'da Orman Yangını: 5 Hektarlık Alan Zarar Gördü

Artvin’in Hopa ilçesinde sabaha karşı başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla genişleyerek yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar görmesine neden oldu. Yangın kısmen kontrol altına alınmış olmakla birlikte söndürme çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

Yangın, Hopa'ya bağlı Yoldere ve Başoba köyleri arasında, saat 04.30'da çıktığı belirtilen örtü yangını şeklinde ormanlık alana sıçradı. İlk müdahaleyi yapan ekipler, rüzgarın etkisiyle ilerleyen alevleri kontrol altına almak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Müdahale ve sevk edilen ekipler

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, yangına müdahale için sahaya 4 ilk müdahale aracı, 7 arazöz, 1 su tankeri, iş makineleri ve yaklaşık 100 personel sevk etti. Çalışmalara ayrıca AFAD koordinesinde çevre il ve ilçelerin itfaiye birimleri, İl Özel İdaresi ekipleri, HOPAK başta olmak üzere arama-kurtarma ekipleri ve vatandaşlar da destek veriyor.

Yetkililer, yangının örtü yangını şeklinde devam ettiğini, kısmen kontrol altına alınsa da bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın söndürme ve soğutma çalışmalarını zorlaştırdığını aktardı.

Muhtarın açıklaması

Başoba Köyü Muhtarı Yunus Yazıcı yaptığı açıklamada: "Yangın sabah 04.30’da başladı. Ekipler kısa sürede gelerek yangına müdahale etmeye başladı. Müdahaleler hâlen yoğun bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 5 hektarlık örtü yangını şeklinde yanmış durumda. Bölgemizde 100’e yakın ekip çalışma yapıyor. Yoldere, Çavuşlu’nun üst kısımlarında ve Başoba’nın bal ormanı dediğimiz bölgede yangın devam ediyor. Müdahaleler sürüyor, inşallah tamamen söndürülecek" dedi.

Bölgede ekiplerin hem karadan hem de iş makineleriyle yangının ilerlemesini durdurmaya yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

