Asgari ücret pazarlığı başladı: Türk-İş'ten taban teklifi

2024 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı bugün yapıldı. Toplantıda Türk-İş, asgari ücretin net 16 bin lira olmasını talep etti. İşveren ve hükümet temsilcileri ise teklife sıcak bakmadı.

Asgari ücrette ilk toplantı

Asgari ücret, çalışanların en temel gelir kaynağıdır. Asgari ücret, bir işverenin bir işçiye aylık olarak ödemesi gereken en düşük ücrettir. Asgari ücret, çalışanların geçimini sağlamalarına ve temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yöneliktir. Asgari ücret, her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenir. Komisyonda işçi, işveren ve hükümet temsilcileri yer alır. Komisyon, asgari ücretin belirlenmesinde ekonomik koşulları, işgücü piyasasındaki gelişmeleri ve çalışanların yaşam standartlarını göz önünde bulundurur.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2024 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapıldı. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay ve diğer komisyon üyeleri katıldı.

Türk-İş'ten 16 bin liralık teklif

Toplantıda ilk sözü alan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin net 16 bin lira olmasını talep ettiklerini açıkladı. Atalay, asgari ücretin açlık sınırının üzerinde olması gerektiğini ve çalışanların insanca yaşayabilecekleri bir gelire kavuşmalarını istediklerini söyledi. Atalay, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını veya vergi diliminin düşürülmesini de talep etti.

İşveren ve hükümet temsilcileri ise Türk-İş'in teklifine sıcak bakmadı. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücretin belirlenmesinde ekonomik gerçekleri ve işletmelerin durumunu göz ardı etmemek gerektiğini söyledi. Akkol, asgari ücretin yüksek belirlenmesinin işsizliği artıracağını ve rekabet gücünü azaltacağını belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da asgari ücretin belirlenmesinde dengeli ve makul bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini ifade etti. Işıkhan, asgari ücretin hem çalışanların hem de işverenlerin beklentilerini karşılayacak bir seviyede olmasını hedeflediklerini söyledi.

Asgari ücrette ikinci toplantı ne zaman?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı sonuçsuz kaldı. Komisyon, asgari ücreti belirlemek için aralık ayında dört kez daha toplanacak. Komisyonun ikinci toplantısının 11 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılması planlanıyor. Komisyon, aralık ayının son haftasına doğru yeni asgari ücreti açıklayacak.