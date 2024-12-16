Asgari Ücret Tespit Komisyonu İkinci Toplantısını Gerçekleştirdi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları çerçevesinde ikinci toplantısını tamamladı. Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık ederken, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti.

TÜRK-İŞ'den Önemli Açıklamalar

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantının ardından düzenlediği basın açıklamasında, "Milyonlarca asgari ücretlinin günün şartlarına göre geçinebileceği bir ücreti talep ediyoruz. Aklımızda mutlaka bir şey var. O ücreti de hükümetin veya işverenlerin söylemesini talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

Yeni Asgari Ücretle İlgili Talepler

Ağar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin sunum yaptıklarını belirterek, işçi ve işveren heyetlerinin görüşlerini dile getirdi. "Asgari ücret, pazarlık masası değil," diyen Ağar, asgari ücretin çalışanların başlangıç ücretinin belirlendiği bir parametre olduğunu vurguladı.

Toplu İş Sözleşmesi Süreci

Ağar, Hükümet ve işveren temsilcilerinden yeni asgari ücrete dair bir öneri beklediklerini belirterek, "Bu rakamı kamuoyuyla paylaşalım, gündeme getirelim ve ona göre bir yol çizelim," dedi. Toplu iş sözleşmesi sürecinin uzun olduğunu ifade eden Ağar, anlaşma sağlanamadığında grev aşamasına kadar gidilebileceğini aktardı.

İşçi Talepleri ve Süreç

Toplantıda işçi heyetindeki 4 işçi, taleplerini dile getirdi. Ağar, işçilerin TÜRK-İŞ'e bir belge vereceğini ve yeni asgari ücretin belirlenmesinin sürecinin uzamayacağını söyledi. "Milyonlarca asgari ücretlinin geçinebileceği bir ücreti talep ediyoruz. İnsanların yaşadığı şartları biliyoruz," dedi.

Umutlar ve Beklentiler

Ağar, "Kötü günler geride kaldı" söylemlerine atıfta bulunarak, güzel günlerden faydalanmak istediklerini belirtti. "Bu güzel günlerde asgari ücretli vatandaşlarımızın yüzünü güldürelim," ifadeleriyle taleplerini dile getirdi.