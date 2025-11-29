Aşık Ramazan Yavuz Arslan'a Vefa Gecesi: Ömürde 70, Sanatta 55. Yıl

OMÜ ve İlkadım Belediyesi katkısıyla Acem Tekkesi'nde düzenlenen gecede Aşık Ramazan Yavuz Arslan'ın 55 yıllık sanat yaşamı öğrenciler ve ustalar tarafından kutlandı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 11:45
Aşık Ramazan Yavuz Arslan'a Vefa Gecesi: Ömürde 70, Sanatta 55. Yıl

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Türk Edebiyatı ve Şiiri Araştırmaları Topluluğu tarafından, İlkadım Belediyesi katkılarıyla Acem Tekkesi'nde düzenlenen vefa gecesinde, Aşık Ramazan Yavuz Arslan öğrenciler ve ustalarla buluştu.

Gecede türküler söylendi, şiirler okundu ve Arslan’ın yarım asrı aşkın sanat yolculuğu sahnede canlandırıldı. Program "Ömürde 70, Sanatta 55. Yıl" temasıyla gerçekleştirildi.

Konuşmalar

Aşık Ramazan Yavuz Arslan gecede yaptığı konuşmada, "Çalıştım ve bir yere kadar geldiğime inanıyorum. Halk aşığı olarak kat edeceğim çok yol var. Yaşım 70 ama son nefesime kadar aşıklık geleneğinin içindeyim. Allah’ın izniyle bir yerlere varmayı düşünüyorum. Aşıklık geleneği günümüzde tehlike altında. Günümüzde usta-çırak ilişkisi bitmiş durumda. Medyadan birbirimizi inceliyoruz, yardımcı oluyoruz" dedi.

OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Şişman ise aşıklık geleneğinin önemine dikkat çekerek, "Âşıklar bu ülkenin sesi, ülkenin çimentosudur. Basiret sahibidirler, görülmeyeni görürler. İrfan sahibidirler, bilinmeyeni bilirler. Hikmet sahibidirler, söylenmeyeni söylerler. Muhakeme sahibidirler, sorulmayanı sorarlar. İlim sahibidirler, edep erkân öğretirler. İman sahibidirler, kişi hakkı gözetirler. Âşıklar bu milletin rehberi, gözbebeği ve biricik evladıdırlar" diye konuştu.

Program

Vefa gecesi, aşıklardan oluşan topluluk tarafından seslendirilen türküler ve okunan şiirlerle sürdü. Aşık Yavuz’un 55 yıllık sanat hayatına yol arkadaşlığı eden ustalar ve öğrenciler, gece boyunca sahnede ustaya destek verdi.

AŞIK RAMAZAN YAVUZ ARSLAN

