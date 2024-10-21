Aşırı Sağcı İsraillilerin "Büyük İsrail" Hedefi ve Filistin'e Yönelik Tehditler

Aşırı Sağcı Grubun Filistin Hedefleri

İsrail'deki aşırı sağcı gruplar, "Büyük İsrail" hayalleri doğrultusunda bölgede işgal planları yapıyor. Filistin topraklarını ele geçirme çabası ve Gazze'deki yeniden yerleşim talepleri için yapılan gösterilerde, çeşitli isimler öne çıkıyor.

Ulusal Güvenlik Bakanı ve diğer isimlerin katılımı

Bölgedeki gerginlik, İsrailli yetkililerin hawk-sarken, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Likud Partisi Milletvekili Osher Shekalim gibi isimler etkinlikte boy gösterdi. Bu durum, aşırı sağcı militasyonun artmış olduğunu gösteriyor.

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları

Son iki haftada, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları, uluslararası toplumdan eleştirilere yol açtı. Belediyelere ve sivil alanlara yapılan bombardımanlar sonucunda insani felaketlerin yaşanması, bölgede artan gerilimin bir sonucu oldu.

Gazze'de Yerleşim Talepleri

Aşırı sağcı gruplar, Gazze'de yeniden İsrail yerleşimleri kurulması gerektiğini iddia ederek, Filistinlilerin bu bölgeden sürülmesi gerektiğini savunuyor. Etkinlikte, katılımcılar arasında yer alan fanatik isimler, bu görüşlerini açıkça dile getirdiler.

"Büyük İsrail" Hayali

Osher Shekalim, yaptığı açıklamalarda, "İsrail'in toprakları aslında bugünkü İsrail ve Ürdün bölgesindeydi" diyerek, uluslararası anlaşmaların geçerliliğini sorguladı. İddialarına göre, bölgedeki mevcut siyasi durumun İsrailli halkın ihtiyaçları doğrultusunda değişmesi gerekiyor.

İnsanları başka ülkelere yönlendirme çağrısı

Nachalot Derneği'nin kurucusu Daniella Weiss, Gazze'de boşaltma çağrısında bulundu. Weiss, 7 Ekim tarihinde Gazze nüfusunun, orada bulunma haklarını kaybettiklerini belirterek, bu kişilerin başka ülkere gitmelerini teşvik ettiklerini açıkladı.

Ateş etme çağrısı ve görüşlerin çarpıtılması

Shekalim, potansiyel bir İran saldırısı hakkında, "Ateş etmen gerekiyorsa, ateş et, konuşma" diyerek, askerî bir tavır sergiledi. Ayrıca, Gazze'deki insani durum hakkında uluslararası eleştirilere karşı, "yalan" yorumunda bulundu.

Gazze'deki olaylar, bölgedeki silahlı grupların ve aşırı sağcı politikacıların iddialarının ardındaki tehlikeleri ortaya koyuyor.