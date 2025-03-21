Aşkale'de Kar Yağışı Eğitime Ara Verdi

Erzurum'un Aşkale ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitimde aksaklık yaşandı. İlçede, taşımalı eğitim ve kırsal mahallelerdeki okullarda eğitim-öğretime bugün ara verildi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yaygın olarak etkili olan kar yağışının, eğitim faaliyetlerini olumsuz etkilediği ifade edildi. Açıklamada, "21 Mart'ta ilçemizdeki tüm ilk ve ortaöğretim kurumlarında taşımalı eğitim ile kırsal mahallelerdeki eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir," bilgisi paylaşıldı.

Öğrencilerin ve velilerin bu durumdan etkilenmemesi amacıyla gerekli önlemler alındığı belirtildi.