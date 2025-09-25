Aspendos’ta 'Don Kişot' Sahnelendi — 32. Uluslararası Opera ve Bale Festivali

Aspendos’ta 'Don Kişot' ile İspanyol Rüzgarı Esti

32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali sahnesinde coşkulu temsil

32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali kapsamında, İspanyol kültürünün enerjisini taşıyan 'Don Kişot' balesi sanatseverlerle buluştu. Gösteri, tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu atmosferinde büyük ilgi gördü.

Temsilde, şef Hakan Kalkan yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik etti.

Eserde başrollerde şu sanatçılar yer aldı: Kitri rolünde Rina Murata, Basilioyu Kanat Nadyrbek Uulu, Don Kişot'u Cenk T. Şahinalp, Sancho Panza'yı İ. Boğaç Özbakır, Gamache'yı Evren İskender, Lorenzo'yu Umut Çaltekin, Mercedes'i Sayaka Matsushita ve Espada'yı Yağızhan Danış canlandırdı.

Miguel de Cervantes'in eserinden uyarlanan yapıtın koreografisi Marius Petipa'ya ait olup, sahne düzeni G. Armağan Davran ve Ayşe Fidanlık tarafından hazırlandı.

Gösterinin dekor tasarımını Özgür Usta, kostüm tasarımını Serdar Başbuğ, ışık tasarımını ise Mustafa Eski üstlendi.

Temsili Antalya Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu, Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürü Özgür Aslan ile çok sayıda sanatsever izledi.

