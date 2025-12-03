Atakum'da Engelsiz Yaşam Çalışmaları

Atakum Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü'nde söyleşi ve konserle özel gereksinimli bireylerin sorunlarını ve engelsiz yaşam çalışmalarını gündeme taşıdı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 15:00
Program ve vurgu

Atakum Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşamdaki zorluklarına dikkat çekti.

Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi'nde "Sor, Öğren, Güçlen" başlıklı söyleşi, Atakum Belediyesi Düğün Salonu'nda ise Yaşam Park öğrencilerinin sahne aldığı konser gerçekleştirildi.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan "En büyük engel, sevgisizliktir" temalı video büyük beğeni topladı.

Belediye yetkilisinin mesajı

Etkinliklerin sonunda konuşan Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız şunları söyledi:

"Hepimiz engelli adayı olduğumuzu, hele de bizim ülkemizde asla unutmamalıyız. Biliyorsunuz, Mimar Sinan Mahallesi’nde bir engelli yaşam merkezimiz var. Burada 14 tane personelle, Atakum’daki 50 aileye hizmet veriyoruz. Atakum’da ve Samsun’da engelli sayısının çok olduğunu biliyoruz. Biz, oraya tüm engelli kardeşlerimizi bekliyoruz. Önemli olan insanların engelli olması değil, toplumun kafasındaki düşünce engellerinin kaldırılması. Bu ülkede düşünce, fikir engelini kaldırmak gerekir ve her noktada engelsiz bir yaşamı test etmek gerekir"

