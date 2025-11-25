Atakum'da 'Kadına Şiddete Hayır' Etkinliği: KADES ve 6284 Anlatıldı

Atakum'da 'Kadına Şiddete Hayır' Etkinliği

Samsun’un Atakum ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında bir program düzenlendi. Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Danışma Merkezinde gerçekleştirilen etkinlik, Atakum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Samsun Barosu Kadın Hakları Komisyonu ve Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yapıldı.

Programda ele alınan başlıklar

Etkinlikte kadın hakları, KADIN ACİL DESTEK UYGULAMASI (KADES) ve 6284 sayılı Kanun hakkında bilgilendirme yapıldı. Katılımcılara ayrıca şiddete uğrayan kadınlara sunulan sosyal hizmetler ve destek mekanizmaları detaylı şekilde aktarıldı.

Av. Nursena Gündoğdu'nun vurguları

Samsun Barosu Kadın Hakları Komisyonunda görevli Av. Nursena Gündoğdu programda yaptığı konuşmada kadın hakları konusunda eğitimin önemine dikkat çekti. Av. Gündoğdu, "Birçok ülkeden önce elde ettiğimiz, seçme ve seçilme hakkı var. Siyasi partilere üye olabiliyoruz. Kendimiz faaliyette bulunabiliyoruz. Miras Hukukunda, kadın ve erkeğin eşit hakkı mevcut. Girdiğimiz işlerde, eşit ücret hakkımız var. Bir erkeğin bir kadından üstünlüğü yok. Tabii ki kıdemsel olarak farklılıklar olabilir. Birkaç senelik meslektaşımızla bizim aynı durumda olduğumuz anlamına gelmez, ama kadın hakkı dediğimiz şey aslında insan hakkı. Bunu cinsiyetçi bir yaklaşımla değil, kadın ve erkeğin eşit olması gerektiğini düşünerek ifade ediyoruz. Kadın hakları yalnızca kadının kişisel özgürlüğünü değil, toplumun huzurunu ve güvenliğini belirleyen temel bir insan hakkıdır" dedi.

Bilinçlendirme çalışmaları ve uygulamalı bilgilendirme

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri programda KADES uygulamasının şiddetle mücadeledeki önemini anlattı. Ekipler uygulamanın işleyişini, acil müdahaledeki rolünü ve vatandaşların hizmetten nasıl faydalanacağını adım adım gösterdi. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı personeli, 6284 Sayılı Kanun kapsamında şiddete uğrayan kadınlara verilen sosyal hizmetler hakkında bilgilendirme yaptı.

Programda kadın konukevleri, şiddeti önleme merkezleri ve ilk konuk birimlerinin sunduğu hizmetler detaylı şekilde aktarıldı ve katılımcıların soruları cevaplandırıldı. Etkinlik, toplumsal farkındalığı artırmayı ve şiddetle mücadelede koordinasyonu güçlendirmeyi hedefledi.

