Ataşehir’de Çocuk Kampüsü Açıldı: Duyu Bütünleme ve Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi Hizmete Girdi

Ataşehir Belediyesi 3 Aralık'ta Çocuk Kampüsü'nü Hizmete Açtı

Ataşehir Belediyesi, engelli ve özel ihtiyaçlı çocuklar için kurduğu Çocuk Kampüsünün kapılarını 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde açtı. Kampüste; özel ihtiyaçlı ve duyusal gelişim desteğine ihtiyaç duyan çocuklara yönelik Duyu Bütünleme Merkezi ile Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi hizmet verecek.

Açılış Töreni ve Katılımcılar

Çocuk Kampüsü, Küçükbakkalköy Mahallesi'nde düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılışa Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ev sahipliği yaptı. Törende Başkan Adıgüzel'in eşi Elif Duygu Adıgüzel, engellilere yönelik STK temsilcileri, Ataşehir belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Başkan Onursal Adıgüzel açılışta şunları kaydetti: Bugün Ataşehir'de, çocuklarımız için yeni bir geleceğin, yeni bir umudun kapılarını hep birlikte açıyor olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bugün, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bu önemli günde farkındalığın ve bilincin daha da artması adına ‘her çocuk eşittir’ inancımızı somut bir yapıya dönüştürdüğümüz, Çocuk Kampüsümüzün kapılarını hep birlikte açıyoruz. Çocuk Kampüsü, bizim için bir hizmetten çok daha fazlası. Çünkü burası; özellikle özel ihtiyaçlı evlatlarımızın ve onların kıymetli ailelerinin nefes alacağı, güçleneceği, destek bulacağı bir dayanışma alanı olarak hizmet verecek. Burayı sadece bir hizmet mekanı olarak değil, yerel yönetim kültürümüzün bir yansıması olarak hizmete açıyoruz

Hizmet Modeli ve Destek İmkanları

Başkan Adıgüzel, Ataşehir'de insanı merkeze alan bir kent kültürü inşa ettiklerini vurgulayarak Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi'nin çok disiplinli bir ekiple çalıştığını belirtti: Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezimiz; psikologlardan ergoterapistlere, özel eğitimcilerden sosyal hizmet uzmanlarına kadar geniş bir ekip tarafından yürütülen kapsamlı bir destek sistemine sahip. Ama bizi diğer tüm modellerden ayıran şey; çocuğu yalnızca bireysel ihtiyaçlarıyla değerlendirmiyoruz. Biz her çocuğa; ailesiyle, sosyal çevresiyle, okuluyla, mahallesiyle birlikte bir bütün olarak bakıyoruz ve biz bu bütünü korumak ve güçlendirmek için aileleri yalnız bırakmayan bir sistem oluşturuyoruz. Şunu çok iyi biliyorum, özel ihtiyaçlı bir çocuğun ailesi olmak, hayatın her alanında büyük bir sorumluluk, büyük bir mücadele gerektiriyor. Bu mücadelede ailelerin yalnız bırakılamaması gerektiğine inanıyoruz

Çocuk Kampüsü, aile danışmanlığı, haklara erişim rehberliği, psiko-sosyal destek ve bilgilendirici seminerler gibi hizmetleri kapsayan geniş bir destek zinciri sunuyor. Aileler yalnız bilgi değil, dayanışma, paylaşım ve nefes bulma imkanı da elde edecek.

Duyu Bütünleme Merkezi

Duyu Bütünleme Merkezi, duyusal uyaranlara beklenenden fazla veya az tepki veren çocuklara yönelik özel terapi ve rehabilitasyon hizmeti verecek. Merkez; otizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği, hiperaktivite, gelişimsel gecikmeler, duyusal hassasiyet ve motor koordinasyon sorunları yaşayan çocuklara destek sağlayacak. Özel tasarlanmış alanlar ve modern eğitim-terapi ekipmanlarıyla sağlıklı, güvenli ve destekleyici bir ortam hedefleniyor.

Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi ve Kreş

Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi, özel ihtiyaçlı bireylerin ve ailelerinin topluma aktif katılımını kolaylaştırmaya yönelik hizmetler sunacak. Kampüs içinde yer alan Fidan Kalpler Gündüz Çocuk Bakımevi ise 36 - 66 aylık çocuklara kreş imkanı sağlayarak özel ihtiyaçlı çocuklarla akranlarının aynı ortamı paylaşmasına olanak tanıyacak. Böylece çocuklar oyun, sosyal beceri ve okul öncesi deneyimi güvenli bir ortamda kazanacak.

Çocuk Kampüsü'nün adresi: Küçükbakkalköy Mahallesi Kocasinan Caddesi Evlice Sokak No:1.

Ataşehir Belediyesi bu adımla, kapsayıcı kent olma hedefini somutlaştırdığını ve özel durumu olan hiçbir çocuğun geri planda kalmayacağını vurguladı.

