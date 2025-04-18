Ataşehir'de İnşaat Göçüğü: 3 İşçi Yaralandı

Ataşehir'de İnşaat Göçüğü: 3 Yaralı

Ataşehir'in Ferhatpaşa Mahallesi'nde, 11. Sokak üzerinde bulunan inşaat sahasında bir göçük meydana geldi. Olay sonucu 3 işçi yaralandı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, göçük anında çalışma yapan işçiler, arkadaşları tarafından kurtarıldı. Olayın hemen ardından, durumun aciliyetini fark eden iş arkadaşları, yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine, polis, itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı işçilere yapılan ilk müdahalelerin ardından, sağlık ekipleri, onları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili detayların araştırılması için inceleme başlatıldı. İş kazalarının önlenmesi amacıyla sahada alınacak önlemler tartışılmakta.

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi 11. Sokak'taki inşaat sahasında meydana gelen göçükte 3 işçi yaralandı.

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi 11. Sokak'taki inşaat sahasında meydana gelen göçükte 3 işçi yaralandı.