Ataşehir'de Taksi Krizi: 34 TGV 83 Plakalı Sürücü Engelli Yolcuları İndirdi

Ataşehir'de 34 TGV 83 plakalı taksinin, araçtaki 4 yolcuyu (2'si engelli) çeşitli gerekçelerle indirdiği iddia edildi; yolcular şikayetçi oldu.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 11:45
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 12:07
Olayın Detayları

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir AVM önünde bekleyen taksinin sürücüsünün, aracına aldığı 4 yolcuyu çeşitli gerekçeler öne sürerek yolculuğu kabul etmediği iddia edildi. Olayda, araçtaki yolculardan 2'sinin engelli olduğu öğrenildi ve yaşananlar çevredeki vatandaşların tepkisini çekti.

Edinilen bilgilere göre 34 TGV 83 plakalı taksi, AVM önünde beklerken ilk etapta trafik yoğunluğunu gerekçe gösterip gitmeyi reddetti. Yolcular farklı bir noktaya gideceklerini söyleyince sürücü aracı çalıştırdı; ancak daha sonra araçta 4 kişi olduğunu fark edip yolculuğu iptal ederek kişileri araçtan indirdi.

Mağdurun Anlatımı

Ufuk Ünal, kendisi ve bir yakınının engelli olduğunu belirterek, taksinin ısrarla onları almaktan kaçındığını anlattı: "Engelli olduğumuzu söylememize rağmen hiçbir şekilde bizi almadı". Ünal, ailece AVM'den çıktıklarını, yoğun yağmur ve soğuk nedeniyle taksiye ihtiyaçları olduğunu, yaklaşık 40 dakika taksi beklediklerini ve olay sonrası 153 hattına şikayette bulunduklarını söyledi.

Olay anına tanık olan vatandaşlar da taksi sürücüsünün tutumuna tepki gösterdi. Yolcuların iddiaları ve çevredekilerin tepkisi üzerine konuyla ilgili şikayetlerin süreceği bildirildi.

