Yapay Zeka ile Sesli Dolandırıcılık Artıyor: Av. Mustafa Erkulu Uyardı

Avukat Mustafa Erkulu, son dönemde önemli konumlardaki kişilerin seslerinin yapay zeka ile kullanılması yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarının arttığını belirtti. Erkulu, teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcılık yöntemlerinin de çeşitlendiğini vurguladı.

Nasıl yapılıyor?

Erkulu, şüphelilerin mevcut ses kayıtlarını yapay zekaya yükleyerek bu kişilerin seslerini taklit ettiğini anlattı. Bu yöntemle üretilen seslerin, tanınmış veya kamuoyunda önemli konumda bulunan kişilere ait olduğu izlenimi vererek hileye dayalı maddi kazanç sağlandığını ifade etti.

Uzman, bu türden uygulamaların aldatma ve hile unsuru taşıdığına dikkat çekerek, ses taklitleriyle gerçekleştirilen eylemlerin dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirildiğini kaydetti.

Hukuki boyutu ve muhtemel cezalar

Erkulu, bu tür vakaların özellikle bilişim sistemlerinin kullanılması nedeniyle nitelikli dolandırıcılık olarak nitelendirilebileceğini söyledi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı veya Meclis Başkanı, milletvekili gibi kişilerin seslerinin kullanılması halinde, kamu kurum ve kuruluşlarının tüzel kişiliklerinin de suça dahil edilebileceğinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.

Ceza yönünden ise Erkulu, nitelikli dolandırıcılık suçlarında genelde 3 ile 7 yıl arasında hapis cezalarının uygulanabildiğini; zararın giderilmesine, olayın niteliğine ve bazı özel hükümlere göre cezanın arttırılabileceğini veya değişebileceğini ifade etti. Özellikle zararın giderilmediği durumlarda cezanın sıklıkla alt sınır civarında olup, bazen yaklaşık 5 yıl düzeyinde cezaların verildiği görüldüğünü söyledi.

Sonuç olarak Erkulu, yapay zekanın geniş kullanım alanının suç amaçlı kullanıldığında hukuka aykırı ve nitelikli suç halleri doğurabileceğini, bu nedenle hem teknolojik farkındalığın hem de hukuki yaptırımların önem taşıdığını vurguladı.

