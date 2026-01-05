DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Yapay Zeka ile Sesli Dolandırıcılık Artıyor: Av. Mustafa Erkulu Uyardı

Av. Mustafa Erkulu, yapay zeka ile üretilen seslerin dolandırıcılıkta kullanıldığını, bilişim araçlarıyla işlenen bu suçların nitelikli dolandırıcılık kapsamında 3–7 yıl ceza alabileceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 12:18
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 12:18
Yapay Zeka ile Sesli Dolandırıcılık Artıyor: Av. Mustafa Erkulu Uyardı

Yapay Zeka ile Sesli Dolandırıcılık Artıyor: Av. Mustafa Erkulu Uyardı

Avukat Mustafa Erkulu, son dönemde önemli konumlardaki kişilerin seslerinin yapay zeka ile kullanılması yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarının arttığını belirtti. Erkulu, teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcılık yöntemlerinin de çeşitlendiğini vurguladı.

Nasıl yapılıyor?

Erkulu, şüphelilerin mevcut ses kayıtlarını yapay zekaya yükleyerek bu kişilerin seslerini taklit ettiğini anlattı. Bu yöntemle üretilen seslerin, tanınmış veya kamuoyunda önemli konumda bulunan kişilere ait olduğu izlenimi vererek hileye dayalı maddi kazanç sağlandığını ifade etti.

Uzman, bu türden uygulamaların aldatma ve hile unsuru taşıdığına dikkat çekerek, ses taklitleriyle gerçekleştirilen eylemlerin dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirildiğini kaydetti.

Hukuki boyutu ve muhtemel cezalar

Erkulu, bu tür vakaların özellikle bilişim sistemlerinin kullanılması nedeniyle nitelikli dolandırıcılık olarak nitelendirilebileceğini söyledi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı veya Meclis Başkanı, milletvekili gibi kişilerin seslerinin kullanılması halinde, kamu kurum ve kuruluşlarının tüzel kişiliklerinin de suça dahil edilebileceğinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.

Ceza yönünden ise Erkulu, nitelikli dolandırıcılık suçlarında genelde 3 ile 7 yıl arasında hapis cezalarının uygulanabildiğini; zararın giderilmesine, olayın niteliğine ve bazı özel hükümlere göre cezanın arttırılabileceğini veya değişebileceğini ifade etti. Özellikle zararın giderilmediği durumlarda cezanın sıklıkla alt sınır civarında olup, bazen yaklaşık 5 yıl düzeyinde cezaların verildiği görüldüğünü söyledi.

Sonuç olarak Erkulu, yapay zekanın geniş kullanım alanının suç amaçlı kullanıldığında hukuka aykırı ve nitelikli suç halleri doğurabileceğini, bu nedenle hem teknolojik farkındalığın hem de hukuki yaptırımların önem taşıdığını vurguladı.

Dolandırıcılıkta ‘yapay’ çeşitlilik

Dolandırıcılıkta ‘yapay’ çeşitlilik

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vali Ali Çelik'ten Kan Bağışı Çağrısı: Hedef 3.487 Ünite
2
Ketençimen Kayak Merkezi'nde Kar Keyfi: Niğde'de Hafta Sonu Yoğunluğu
3
Diyarbakır'da 2 bin 622,7 km kırsal mahalle yolu ulaşıma açıldı
4
Sakarya Büyükşehir Tıp Merkezi 2025'te 153 bin 407 Vatandaşa Şifa Oldu
5
Fethi Sekin İzmir Adliyesi'nde Karanfillerle Anıldı
6
Kayseri'ye 12 Yeni Ambulans Teslim Edildi — Ambulans Sayısı 98'e Yükseldi
7
Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Kadurugamuwa’dan Türk Yatırımcılara Davet

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları