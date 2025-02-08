Ataşehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Ataşehir’de gerçekleşen zincirleme trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kaza, Finanskent Mahallesi TEM Bağlantı Yolu Çamlıca Kavşağı mevkiinde, Ankara istikametinde seyreden 6 otomobilin karışması sonucu meydana geldi.

Olayın ardından durumun acil olduğu bildirilerek, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hemen kaza mahalline sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonucu hayatını kaybeden kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna taşındı. Olay yeri incelemeleri sürerken, kaza nedeni ile bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesi ve ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının akabinde yeniden ulaşıma açıldı.