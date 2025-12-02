Atatürk Spor Salonu Bursa'da yeniden yükseliyor — Kapasite 5016

Atatürk Spor Salonu hızla yükseliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce tekrar ayağa kaldırılan kentin simge yapılarından Atatürk Spor Salonu inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Seyirci kapasitesi 5016 olarak revize edilen salonun Türkiye’de örnek bir yapı olması hedefleniyor.

Tarihi, yıkılışı ve yeniden inşa süreci

1972 yılında hizmete açılan ve kentin yakın tarihinde önemli hatıralara sahne olan salon, ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle 2020 yılında yıkılmıştı. Daha önce 3 bin 100 kişilik olarak planlanan tesis, Başkan Mustafa Bozbey’in talimatlarıyla kapasitesi 5016 kişiye yükseltildi ve inşaat çalışmaları devam ediyor.

Bozbey: "Türkiye’de örnek bir spor salonu yapmayı planlıyoruz"

İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yetkililerden detaylı bilgi aldı. Başkan Bozbey, "Atatürk Spor Salonu projesi, geçmiş dönemde 1000 kişilik kapasiteyle planlanmış. Daha sonra kapasite 3000 kişiye çıkartılmış. Biz göreve geldikten sonra kapasiteyi 5016’ya yükselttik. İhtiyaç olacak nitelikte bir sayı belirledik. Türkiye’ye örnek bir spor salonu yapmayı planlıyoruz. İnşaat hızla devam ediyor. Voleyboldan basketbola ve diğer etkinliklere kadar birçok organizasyona ev sahipliği yapacak" diye konuştu.

Bursalıların anıları canlanacak

Atatürk Spor Salonu’nda birçok Bursalının hatırası bulunduğunu dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, "Çalışmalar bittiğinde hikayesi olanlar, yeni salona gelip burada hikayelerini tekrar canlandırma fırsatı bulacak. Burada benim de hikayem var. İlk açıldığı yıllarda Rusya’dan bir ekip gelmişti. O zamanlar daha çocuktuk ve inanılmaz heyecanlanmıştım. O seyircilerden bir tanesi de bendim bu salonda. Çalışmalar yakın zamanda tamamlanacak. Avrupa’nın ve dünyanın önemli takımlarını Bursa’da izleme fırsatı bulacağız. Türkiye’ye örnek bir salonu inşa etmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

