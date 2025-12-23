DOLAR
İnegöl Mesudiye'ye Yeni Ali İpek Aile Sağlığı Merkezi Hazır

Mesudiye'de yapımı tamamlanan Ali İpek Aile Sağlığı Merkezi, 210 m2 kapalı alanda 5 hekimle yaklaşık 15 bin kişiye hizmet verecek.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 16:24
İnegöl Mesudiye'de Ali İpek Aile Sağlığı Merkezi tamamlanıyor

Mesudiye Mahallesi Hekim Sokak'ta, İnegöl Belediyesi tarafından tahsis edilen arsa üzerine hayırsever Ali İpek tarafından inşa edilen Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışmalar sona yaklaştı. Merkezin kısa süre içinde hekim atamalarının tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor.

Proje detayları

Protokolü 2024 yılı Aralık ayında Bursa Valiliğinde imzalanan projede, 240 m2 arsa üzerinde 210 m2 kapalı alan olarak planlanan Ali İpek Aile Sağlığı Merkezi, Sağlık Bakanlığı onayını aldı. Ocak ayında kura çekimiyle hekim görevlendirmesi yapılacak ve merkezde 5 hekim görev alacak. Yaklaşık 15 bin kişinin bu merkezden faydalanması bekleniyor.

Yerinde inceleme ve açıklamalar

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kavak, hayırsever Ali İpek, meclis üyeleri, AK Partili yöneticiler, Mesudiye Mahalle Muhtarı Necmettin Sevim ve müteahhit firma yetkilileriyle birlikte merkezi yerinde inceledi.

Başkan Taban, inceleme sırasında şunları söyledi: Mesudiye Mahallemizde Ali İpek Aile Sağlığı Merkezi büyük oranda tamamlamış durumda. Geçtiğimiz günlerde benzer şekilde Sinanbey ve Süleymaniye Mahallelerimizde Aile Sağlığı Merkezlerini incelemiştik. Bugün de burada yapımı tamamlanan yapıyı yerinde görelim istedik. Daha sağlıklı bir toplum için Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde ülkemizde sağlık politikaları işletiliyor. Vatandaşın sağlık hizmetlerine erişimiyle ilgili tabi ki çok devasa yatırımlar da yapılıyor ancak biz bu Aile Sağlığı Merkezlerini de o büyük yatırımlar kadar önemsiyoruz. Mahallelerimize bir mütehassıs hekimin gelmesi, ona çok yakın mesafede olmamız bizlere sağlıkta ne kadar erişilebilir olduğumuzu da hissettiriyor. Her an burada doktorlarımızın, hekimlerimizin hizmet veriyor olması insanlara huzur ve güvence veriyor

Sağlıkta iş birliği vurgusu

Başkan Taban, nüfus artışıyla paralel olarak İnegöl'de Aile Sağlığı Merkezi sayısının arttığını belirterek, tüm sağlık ocaklarının tamamlanmasıyla ilçenin ülke ortalamasına göre iyi bir konumda olacağını söyledi. Taban, Sağlık Müdürlüğü ve Kaymakamlık koordinasyonunda hayırsever katkılarıyla bu tür yapıların hayata geçirildiğini, belediyenin ise ihtiyaç duyulan bölgelere uygun alan tahsis ederek destek sağladığını ifade etti. İnegöl'de devlet, belediye ve hayırseverler arasında güçlü bir iş birliği bulunduğunu vurguladı.

