Avcılar’da hayır panayırında tavuk pilavı sonrası 8 kişi hastanelik
İstanbul Avcılar’da düzenlenen bir hayır panayırında dağıtılan tavuklu pilavı tükettikten sonra 8 kişi rahatsızlandı.
Olayın Detayları
Olay, dün sabah saatlerinde Avcılar Gümüşpala Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hayır panayırında tavuklu pilav tüketen 4’ü aynı aileden olmak üzere 8 kişi fenalaştı.
4 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, diğerleri kendi imkanlarıyla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Vatandaşlar tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.
