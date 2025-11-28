Avcılar’da hayır panayırında tavuk pilavı sonrası 8 kişi hastanelik

Avcılar Gümüşpala’daki hayır panayırında dağıtılan tavuk pilavı sonrası 8 kişi rahatsızlandı; 4'ü ambulansla hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 10:32
İstanbul Avcılar’da düzenlenen bir hayır panayırında dağıtılan tavuklu pilavı tükettikten sonra 8 kişi rahatsızlandı.

Olayın Detayları

Olay, dün sabah saatlerinde Avcılar Gümüşpala Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hayır panayırında tavuklu pilav tüketen 4’ü aynı aileden olmak üzere 8 kişi fenalaştı.

4 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, diğerleri kendi imkanlarıyla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Vatandaşlar tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

