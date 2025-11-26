Avcılar'da Tır Üst Geçide Çarptı; Trafik Çilesi Başladı

Avcılar'da tır üst geçide çarptı, yol kapatıldı

Avcılar'da iş makinesi taşıyan tırın cadde üzerindeki üst geçide çarpması sonucu ulaşım aksadı. Olayın ardından başlatılan kaldırma çalışmaları bölgedeki trafiği felce uğrattı.

Kaza ve hasar

Olay, Tahtakale Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iş makinesi taşıyan 34 FD 3363 plakalı tır üst geçide çarptı. Kazada tır şoförü ile yanındaki yolcu yaralandı ve üst geçitte büyük çapta maddi hasar oluştu.

Ekiplerin yaptığı incelemede üst geçidin yıkılma tehlikesi taşıdığı tespit edilince cadde güvenlik gerekçesiyle kapatıldı ve üst geçidin kaldırma çalışmaları başlatıldı.

Trafik çilesi ve çalışmalar

Kapatma ve kaldırma çalışmaları sırasında yol tamamen trafiğe kapandığı için çevre yollar ve alternatif güzergâhlarda yoğunluk oluştu. Oluşan trafik çilesi kameralara yansıdı; vatandaşlar saatlerce evlerine ulaşmakta zorlandı. Yoğun trafik, geç saatlere kadar sürdü.

Hasar gören üst geçidin kaldırma çalışmaları halen devam ediyor. Yetkililer, bölgedeki ulaşımın kontrollü şekilde yeniden sağlanacağı yönünde bilgilendirme yapıyor.

