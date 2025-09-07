DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.539.468,68 -0,06%

Avn'dan ABD'ye Çağrı: İsrail Güneyden Çekilsin, Lübnan Ordusu Sınırda Konuşlansın

Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD'den İsrail'e güneyde işgal ettiği topraklardan çekilmesi için baskı yapmasını isteyerek Lübnan ordusunun sınırda konuşlanmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 00:49
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 00:49
Avn'dan ABD'ye Çağrı: İsrail Güneyden Çekilsin, Lübnan Ordusu Sınırda Konuşlansın

Avn'dan ABD'ye Çağrı: İsrail Güneyden Çekilsin, Lübnan Ordusu Sınırda Konuşlansın

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD'den ülkesinin güney sınırında güvenliğin sağlanabilmesi için İsrail'e güneyde işgal ettiği topraklardan çekilmesi yönünde baskı yapmasını talep etti.

Baabda Sarayı'ndaki görüşme

Avn, CENTCOM Komutanı Brad Cooper'ı başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson de hazır bulundu.

Uygulama ve talepler

Avn, Kasım 2024'te üzerinde mutabakata varılan hususların hayata geçirilmesini istedi. Bu kapsamda İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması, işgal edilen tepeler ve topraklardan çekilme ile esirlerin iade edilmesi gerektiğini belirterek, bunun 1701 sayılı karar'ın tüm maddelerinin uygulanmasına hizmet edeceğini vurguladı.

Lübnan ordusunun konuşlanması ve zorluklar

Avn, İsrail'in güneydeki saldırılarının sürmesinin ordunun tam konuşlanmasını engellediğini ifade etti. Buna karşın ordunun Litani Nehri'nin güneyinde yer alan bölgenin yüzde 85'inden fazlasında konuşlandığını ve silahlı grupları engelleme ile mühimmat toplama çalışmalarını zorlu coğrafi ve operasyonel koşullar altında sürdürdüğünü söyledi.

ABD desteğinin önemi

Avn, Lübnan ordusuna destek sağlama ve gerekli teçhizat ile araçların temin edilmesi konusunda ABD'nin desteğinin devam etmesinin önemine dikkat çekti. Bu desteğin ordunun ülke topraklarında güvenliği sağlaması, kaçakçılığı ve terör faaliyetlerini önlemesi açısından belirleyici olduğunu aktardı.

Koordinasyon ve takdir

Güneyde faaliyet gösteren UNIFIL ile Lübnan ordusu arasındaki mevcut koordinasyona da değinen Avn, ABD'nin son aylarda sağladığı desteğin ülkedeki olumlu ilerlemeleri güçlendirerek istikrarı artırdığını belirtti.

CENTCOM Komutanı Brad Cooper ise Lübnan ordusunun güneyde ve tüm Lübnan topraklarındaki çalışmalarını takdir ettiğini söyledi ve ABD'nin orduya teçhizat ile eğitim başta olmak üzere farklı alanlarda gerekli destekleri vermeye devam ettiğini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küresel Sumud Filosu: Ayşenur Ezgi Eygi için sorumluların cezalandırılmasını istedi
2
Boko Haram Saldırısı: Nijerya'da 63 Kişi Hayatını Kaybetti
3
İnsuyu Mağarası'nda Kültür ve Sanat Festivali — Burdur'da Kültür Turizmi Canlandı
4
Erzurum'da Yaya Kazası: Arzu Aksakallı Öldü, Sürücü Tutuklandı
5
Bolu'da Akredite Derneklere Orman Yangınıyla Mücadele Eğitimi
6
Avn'dan ABD'ye Çağrı: İsrail Güneyden Çekilsin, Lübnan Ordusu Sınırda Konuşlansın
7
Kerbela'da Yapımı Süren Köprü Çöktü: 5 Kişi Yaralandı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı