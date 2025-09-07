Avn'dan ABD'ye Çağrı: İsrail Güneyden Çekilsin, Lübnan Ordusu Sınırda Konuşlansın

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD'den ülkesinin güney sınırında güvenliğin sağlanabilmesi için İsrail'e güneyde işgal ettiği topraklardan çekilmesi yönünde baskı yapmasını talep etti.

Baabda Sarayı'ndaki görüşme

Avn, CENTCOM Komutanı Brad Cooper'ı başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson de hazır bulundu.

Uygulama ve talepler

Avn, Kasım 2024'te üzerinde mutabakata varılan hususların hayata geçirilmesini istedi. Bu kapsamda İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması, işgal edilen tepeler ve topraklardan çekilme ile esirlerin iade edilmesi gerektiğini belirterek, bunun 1701 sayılı karar'ın tüm maddelerinin uygulanmasına hizmet edeceğini vurguladı.

Lübnan ordusunun konuşlanması ve zorluklar

Avn, İsrail'in güneydeki saldırılarının sürmesinin ordunun tam konuşlanmasını engellediğini ifade etti. Buna karşın ordunun Litani Nehri'nin güneyinde yer alan bölgenin yüzde 85'inden fazlasında konuşlandığını ve silahlı grupları engelleme ile mühimmat toplama çalışmalarını zorlu coğrafi ve operasyonel koşullar altında sürdürdüğünü söyledi.

ABD desteğinin önemi

Avn, Lübnan ordusuna destek sağlama ve gerekli teçhizat ile araçların temin edilmesi konusunda ABD'nin desteğinin devam etmesinin önemine dikkat çekti. Bu desteğin ordunun ülke topraklarında güvenliği sağlaması, kaçakçılığı ve terör faaliyetlerini önlemesi açısından belirleyici olduğunu aktardı.

Koordinasyon ve takdir

Güneyde faaliyet gösteren UNIFIL ile Lübnan ordusu arasındaki mevcut koordinasyona da değinen Avn, ABD'nin son aylarda sağladığı desteğin ülkedeki olumlu ilerlemeleri güçlendirerek istikrarı artırdığını belirtti.

CENTCOM Komutanı Brad Cooper ise Lübnan ordusunun güneyde ve tüm Lübnan topraklarındaki çalışmalarını takdir ettiğini söyledi ve ABD'nin orduya teçhizat ile eğitim başta olmak üzere farklı alanlarda gerekli destekleri vermeye devam ettiğini ifade etti.