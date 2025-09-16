Avrupa Hareketlilik Haftası Eskişehir'de başladı: 'Herkes için Hareketlilik'

Avrupa Birliği'nin sürdürülebilir kentsel hareketlilik farkındalığını artırmayı amaçlayan Avrupa Hareketlilik Haftasının 23'üncüsü, Eskişehir'de törenle açıldı. Etkinlikler 16-22 Eylül tarihleri arasında Türkiye genelinde devam edecek.

Açılış ve katılımcılar

Açılış etkinliğine AB Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Jurgis Vilcinskas, Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Avusturya Linz Belediye Başkanı Dietmar Prammer ve çok sayıda davetli katıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye binası önünden bando takımının eşliğinde başlayan yürüyüş Ulus Meydanı'nda sona erdi.

Vilcinskas'ın mesajı

Vilcinskas, Eskişehir'i "gençlik, vizyon, ilham ve esin dolu" olarak tanımladığını belirterek burada bulunmaktan onur duyduğunu söyledi. Eskişehir'de nüfusun yarısından fazlasının gençlerden oluştuğuna dikkat çekti ve üniversitelerin gençlere yön verdiğini, her sokağın kültür ve yaratıcılık taşıdığını kaydetti.

AHH'nin Eskişehir'de başlamasının önemine vurgu yapan Vilcinskas, "Eskişehir bize hareketliliğin geçmişle değil, çocuklarımız, öğrencilerimiz, çalışanlarımız ve büyüklerimiz için yaratmak istediğimiz gelecekle ilgili olduğunu gösteriyor." dedi.

Hareketliliğin insan odaklı olması gerektiğini ifade eden Vilcinskas, "Hareketlilik, her bir yurttaşa, nasıl hareket etmek istediği konusunda seçim yapabilme özgürlüğü vermelidir." ifadelerini kullandı.

Vilcinskas, hareketliliğin uygun fiyatlı, adil ve herkes için erişilebilir olması gerektiğini vurgulayarak Paris'teki Seine Nehri civarındaki otoyolların yürüyüş yollarına dönüştürülmesini ve İtalya'nın Bolonya kentinde bölgelerin araçsız hale getirilmesini örnek gösterdi.

AB desteğiyle Türkiye'nin ilk tramvay ağlarından birinin Eskişehir'de kurulduğuna dikkat çeken Vilcinskas, "Temiz ulaşımı yaygınlaştırın, elektrifikasyonu benimseyin, güvenli bisiklet kullanımını yaygınlaştırın ve sokakları yeniden insanlara kazandırın. Bu konuda Avrupa Birliği yanınızda olacak." diye konuştu.

Vilcinskas ayrıca, Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA III) yoluyla sürdürülebilir kentsel hareketlilik planları ve akıllı projelerin mali olarak desteklenmeye devam edileceğini aktardı.

AHH nedir?

Karbon emisyonlarını azaltmayı, sürdürülebilir ulaşım yöntemlerini teşvik etmeyi ve araçların yerine insanlara öncelik veren kamusal alanlar oluşturmayı hedefleyen Avrupa Hareketlilik Haftası (AHH), kentlerde yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

16-22 Eylül tarihleri arasında Türkiye genelindeki belediyeler, sürdürülebilir ulaşım çözümlerini tanıtmak, toplum katılımını teşvik etmek ve ortak kentsel alanları yeniden düşünmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek.