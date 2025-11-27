Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Camilerde Kapsamlı Temizlik

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ibadethanelerde yürüttüğü rutin temizlik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Amaç, vatandaşların daha hijyenik ve konforlu bir ortamda ibadet edebilmesini sağlamak.

Ekipler, camilerin hem iç hem de dış temizliğini titizlikle gerçekleştiriyor. Halılar süpürülüyor, genel alanlar detaylı şekilde temizleniyor, abdesthaneler ve tuvaletlerde dezenfeksiyon işlemleri uygulanıyor.

Düzenli aralıklarla yapılan bu temizlik çalışmaları, vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor ve kent genelinde devam ettirilecek.

Başkan Özlem Çerçioğlu'nun açıklaması

"Vatandaşlarımızın ibadetlerini hijyenik ve huzurlu bir ortamda yapabilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Camilerdeki temizlik çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

