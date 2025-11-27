Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Camilerde Kapsamlı Temizlik

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki camilerde halı temizliği, genel temizlik ve dezenfeksiyon yaparak vatandaşlara hijyenik ibadet ortamı sağlıyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 14:44
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Camilerde Kapsamlı Temizlik

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Camilerde Kapsamlı Temizlik

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ibadethanelerde yürüttüğü rutin temizlik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Amaç, vatandaşların daha hijyenik ve konforlu bir ortamda ibadet edebilmesini sağlamak.

Ekipler, camilerin hem iç hem de dış temizliğini titizlikle gerçekleştiriyor. Halılar süpürülüyor, genel alanlar detaylı şekilde temizleniyor, abdesthaneler ve tuvaletlerde dezenfeksiyon işlemleri uygulanıyor.

Düzenli aralıklarla yapılan bu temizlik çalışmaları, vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor ve kent genelinde devam ettirilecek.

Başkan Özlem Çerçioğlu'nun açıklaması

"Vatandaşlarımızın ibadetlerini hijyenik ve huzurlu bir ortamda yapabilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Camilerdeki temizlik çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, CAMİLERDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, CAMİLERDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, CAMİLERDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

İLGİLİ HABERLER

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum'da Yoğun Sis Kent Merkezini ve Ankara–Samsun Yolunu Etkiledi
2
Kayseri'de Sahte Cumhuriyet Altını Bozduran 5 Şahıs Gözaltına Alındı
3
Kadıköy Suadiye'de Kentsel Dönüşüm Krizi: Çatı Dairesi Kararı Askıda
4
Efeler'de kurye motosikleti ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
5
Kastamonu'da uyuşturucuya 15 yıl hapis cezası
6
Malatya’da 100 milyar liralık Hekimhan-Kuluncak Bağlantı Yolunda Sona Yaklaşılıyor
7
Bahçelievler'de Kentsel Dönüşüm Yıkımı: Bitişik Binada Duvar Yokluğu Ortaya Çıktı

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?