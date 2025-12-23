Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Pilates ve Zumba Etkinlikleri

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen güz dönemi etkinlikleri kapsamında pilates ve zumba çalışmaları, Aydınlıların yoğun katılımıyla devam ediyor. Etkinlikler, belediyenin uzman eğitmenleri eşliğinde kent genelinde farklı noktalarda ücretsiz olarak sunuluyor.

Sağlıklı Yaşam ve Toplumsal Katılım

Güz dönemi programı, fiziksel aktiviteyi günlük yaşamın parçası haline getirmeyi hedefleyen içerikleriyle ön plana çıkıyor. Katılımcılar, ücretsiz sunulan spor faaliyetlerinden memnuniyetlerini dile getirerek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu'nun öncülüğünde hayata geçirilen sosyal ve sportif etkinliklerin kente değer kattığını belirtti. Belediye, etkinlikleri güz dönemi boyunca kent genelinde sürdürmeye devam edecek.

