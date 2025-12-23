DOLAR
Anayasa Mahkemesi'nden emsal karar: Sendikal haklar korunuyor

AYM, Türk Eğitim-Sen üyesi öğretmene verilen kınama cezasını sendikal hak ihlali saydı; sendika kararına dayalı toplu eylemler Anayasa'nın 51. maddesi kapsamında değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 15:52
Anayasa Mahkemesi, Türk Eğitim-Sen üyesi bir öğretmene verilen kınama cezasının, sendika kararına dayanılarak gerçekleştirilen eylemler bakımından sendikal hakları ihlal ettiği sonucuna vardı.

Olayın özeti

Tam gün eğitim yapan bir okulda görevli öğretmen, üyesi olduğu Türk Eğitim Sendikası’nın aldığı karar doğrultusunda öğle arası nöbet görevini yerine getirmedi. Bu gerekçeyle hakkında disiplin soruşturması başlatılarak kınama cezası verildi. İlk derece ve bölge idare mahkemeleri cezayı hukuka uygun buldu.

Mahkemenin gerekçesi

Anayasa Mahkemesi kararda, sendika kararına dayanılarak gerçekleştirilen toplu eylemlerin Anayasa’nın 51. maddesi kapsamında sendikal faaliyet olarak nitelendirilebileceğini ortaya koydu. Mahkeme, öğretmenlerin dinlenme, beslenme ve ibadet gibi temel insani ihtiyaçlarının göz ardı edilerek verilen kesintisiz nöbet görevinin, sendikal eylemin meşru gerekçesini oluşturduğunu vurguladı.

Yüksek Mahkeme ayrıca disiplin cezasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığını ve idarenin ile yargı mercilerinin sendika kararının gerekçelerini değerlendirmeden cezaya dayanak yapmasının ölçülülük ilkesine aykırı olduğunu belirtti.

Sendikanın açıklaması

Sendika tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu karar, kamu çalışanlarının sendikal faaliyet kapsamında gerçekleştirdikleri toplu eylemler nedeniyle disiplin cezası ile karşı karşıya bırakılmalarının hukuka aykırı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Türk Eğitim-Sen’in, üyelerinin insan onuruna yakışır çalışma şartları ve sendikal haklarının korunması yönündeki mücadelesi, Anayasa Mahkemesi kararıyla bir kez daha haklı bulunmuştur"

